国务院“双首长”部门如何分工？改革前后不一样

原标题：“双首长”的部门如何分工？

撰文 | 高语阳

最近几天，新组建的国务院机构领导班子名单陆续公布。

政知君在前面的稿子里曾专门介绍，新的机构有不少都采用了“双首长制”，即一个机构的党组（委）书记、行政首长由两人分别担任，除了之前介绍的应急管理部、司法部、国家市场监督管理总局，最新的一例是央行。

其实，“双首长”在机构改革前的国务院中就存在，外交部、科技部、交通部、国资委、国家质检总局等都有过。

那么，“双首长”具体如何开展工作？政知见（微信ID：bqzhengzhiju）从机构官网的公开 信息梳理一二，同时请也是新组建的中央党校（国家行政学院）教师张克解疑释惑。

部长都兼任副书记吗？

我们前面说了，“双首长制”不算是新鲜事儿，此前在国务院机构中就存在这种设置。

例如，我们都知道外交部长是王毅，但外交部其实是“双首长制”，还有另外一位“首长”是外交部党委书记、副部长张业遂。张业遂最近“曝光度”相对较高，因为他接任傅莹成为十三届全国人大一次会议新闻发言人。

除了外交部，还有交通部。在十三届全国人大一次会议的第一场部长通道上，交通部部长李小鹏回答了记者提问。李小鹏从2016年9月开始担任交通运输部部长、党组副书记。与之搭班的是杨传堂，担任交通运输部党组书记。

△交通运输部官网截图

行政首长兼任党组（委）副书记，机构改革前，不仅交通运输部如此，外交部如此（王毅曾兼任党委副书记），国资委、国家质检总局也是如此。

那么问题来了，“双首长”的部门，部长都兼任副书记吗？并不是。

之前，科技部部长是万钢，党组书记、副部长是王志刚。万钢就没有兼任党组副书记。

这是因为万钢是党外人士，他是致公党中央主席。像这样由党外人士担任部长、党内人士担任党组书记的情况也有先例，例如农工党中央主席陈竺2013年前担任原卫生部部长，原卫生部党组书记当时由党内人士张茅担任。

这里多提一句，机构改革后，科技部结束“双首长”的情况，目前王志刚已经出任科技部党组书记、部长。

部长、书记分工都是什么？

中央党校（国家行政学院）教师张克介绍，“双首长制”的分工一般就是党组（委）书记分管党务、人事，其余的业务、行政工作由行政一把手负责。

以交通运输部为例，杨传堂负责交通运输部党组工作，同时负责干部人事和教育培训工作，分管人事教育司，联系大连海事大学、管理干部学院（部党校）。李小鹏则负责交通运输部业务和行政管理工作。

这样的分工也会根据部门不同有细微不同，主要是联系部门。

比如，机构改革前的国家质检总局局长、党组成员是支树平，负责全局全面工作，同时负责联系国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会、总局发展研究中心、中国合格评定国家认可中心、中国信息安全认证中心。质检总局党组书记、副局长侯建国主持中共质检总局党组工作，同时负责联系总局干部教育中心、巡视办。

△改革前国家质检总局的领导班子

机构改革后，支树平、侯建国都不再在国务院直属机构任职。支树平任全国政协提案委员会副主任，侯建国任‘中国科学院党组副书记、副院长（正部长级）。

张克还介绍，“双首长”在官网排名有先后，并不统一，是有不同情况。“为了加强党的领导，大部分的是党组（委）书记在前、行政首长在后，但是也有一些比较专业的部门不是这样，那就说明这个部门的行政首长在这个专业领域、这个系统的工作中比较重要，行业内比较权威、影响力较大。”

央行“双首长”有啥不一样？

这次机构改革后，从目前公布的领导班子名单来看，新组建的应急管理部、司法部、国家市场监督管理总局，以及新调整了领导班子的央行都采取了“双首长制”。

3月26日下午，央行召开干部大会，正式宣布易纲出任央行行长、党委副书记，郭树清担任央行党委书记、副行长。在这之前，央行的党委书记和行长都是由一人担任，比如刚刚卸任的周小川，他在央行党委书记、行长的职位上工作了15年还多。

△央行官网截图

在张克看来，央行的安排颇为特殊。

“一个国务院事业单位的一把手兼任国务院组成部门的党委书记，这在之前是很少见的。很明显是要加强金融监管协同，就是一行两会一局（外管局）这三者的协同。”张克说，加强监管协同有很多种方式，比如这次银监会、保监会整合，以及之前国务院成立金融稳定发展委员会，并将办公室设在央行，措施不同，但目的都是一致的，都是为了加强金融监管协同。

干部大会上，行长、党委书记都就新工作发声。

新任行长易纲表示，全面担负和履行行长职责，和树清书记与党委成员精诚团结，凝聚全行合力，共同开创人民银行工作新局面。

新任党委书记郭树清表示，全力支持易纲同志履行行长职责，紧密团结、相互信任，坚决贯彻中央要求，和全行同志一起共同应对挑战，做好人民银行各项工作。

改革后的“双首长”特别在哪儿？

更多的机构“双首长”的设置与部门改革有关。

“在机构改革的时候出现了‘双首长制’，我认为大部分是出于人事安排的考虑，”张克说，“比如，原来的两三个部门合并到一起了，都是正部级部门，人事如何安排合适呢？‘双首长’就是一个选择，以后慢慢再来消化。”

比如国家市场监督管理总局，该局整合了国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局的职责以及国家发展和改革委员会、商务部的部分职责，局长、党组副书记张茅是原国家工商行政管理总局局长，党组书记、副局长毕井泉是原国家食品药品监督管理总局局长。

类似的还有新组建的应急管理部，党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普，分别是原公安部党委副书记、副部长（正部长级），原国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。根据机构改革方案，应急管理部的组建整合的职责中包括国家安全生产监督管理总局的职责、公安部的消防管理职责。而黄明在公安部期间曾分管消防管理。

对“双首长”的职责，前面政知见（微信ID：bqzhengzhiju）只讲了党务工作和业务、行政工作的区别。

具体到实际工作层面，张克有一个更细节的解释：一般部委里面有两个最重要的会议，一个是部务会，一个是党组（委）会，以前这两个会议有可能一起开，但从严治党之后，要求不能以部务会的形式代替党组（委）会，也就是说重大事项、人事安排不能再在部务会上讨论，必须在党组（委）会上讨论。

责任编辑：张玉