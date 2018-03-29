商务部：前两个月我国服务进出口总额8111.4亿元

商务部定于3月29日（周四）上午10：00在商务部机关3号楼1层发布厅召开例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况，并现场回答媒体提问。以下为文字实录：

高峰：

各位记者朋友，大家上午好，欢迎大家参加商务部例行新闻发布会。今天，我首先有两条信息需要主动向大家进行通报。

一、关于《2017年-2018年中国百货零售业发展报告》的有关情况。

近日，商务部发布《2017年-2018年中国零售业发展报告》。

《报告》显示，从接受调查的85家百货零售企业经营情况看，2017年百货零售企业发展情况明显好转，零售额、主营业务利润分别比去年增长9.10%和2.32%，增幅比去年均有较大增长。

《报告》指出，2017年百货零售行业创新转型步伐加快，成效初显，主要有以下特点：

一是传统业态分化发展。配套超市业态的社区百货加快拓展。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受购物中心影响较大，新开店数量同比持续减少，大型传统百货企业普遍向购物中心和奥特莱斯转型，传统百货店投入大幅缩减。

二是零售新业态频现。新概念、新模式催生了千店千面的零售新气象，各种“零售+”新业态层出不穷。与传统业态相比，新业态更加重视顾客体验。

三是技术驱动智慧零售。移动支付、物联网、人脸识别等信息技术，从采购、生产、供应、销售等各环节推动传统百货零售业转型升级。顾客、商品、服务、营销等的数字化发展，全方位推动传统百货零售业运行效率提升。

四是零售资本深度整合。一方面，大型互联网企业大规模向线下渗透，线上线下的融合从资本性融合迈向业务性融合。另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可。与此同时，线下企业也在加速整合，打造全国性零售平台。

《报告》认为，2017年，百货零售企业大力发展全渠道业务多元化，逐步转变为综合服务的新型零售企业，许多领先的百货企业都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标，大胆创新、积极转型，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。未来，百货零售行业应回归零售本质，聚焦消费需求，积极创新求变，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售，成为满足人民日益增长美好生活需要的先导性行业。

二、2018年1—2月我国服务贸易有关情况

今年前两个月，我国服务进出口总额8111.4亿元人民币，同比增长9.3%。其中，服务出口2659.6亿元，增长4.6%；服务进口5451.8亿元，增长11.8%。主要呈现以下特点：

一是服务进出口保持平稳较快增长。今年1-2月，服务进出口总额同比增长9.3%；以美元计，同比增长17.7%，是去年6月份以来的最高增速。服务贸易增长速度保持相对高位，表明我国服务进出口形势总体仍然保持稳定向上的发展态势。

二是新兴服务进出口增速快于整体。前两个月，新兴服务进出口2561.4亿元，增长10.4%，高于整体增速1.1个百分点。其中，新兴服务出口1396.3亿元，增长5.6%，高于总体服务出口1个百分点；进口1165.1亿元，增长16.6%，高于总体服务进口4.8个百分点。从具体领域看，保险、金融、个人文化娱乐服务进出口表现突出，增速分别为28.3%、29.2%和22.4%。

三是传统服务进出口延续快速增长态势。今年1-2月，运输服务进出口1428.8亿元，增长14.1%；建筑服务进出口391.5亿元，增长17.4%；旅行服务进出口3489.6亿元，增长7%。

四是多因素叠加导致服务进口强势反弹。受服务需求释放、春节假期等因素影响，1-2月，我国服务进口大幅增长，其中，2月当月进口2728.7亿元，增长16.9%，增幅比1月份提升10.3个百分点。

五是服务出口增速有所放缓，但知识密集型服务出口保持较快增长。受春节假期等因素影响，前两个月服务出口同比增长4.6%。但知识密集型服务出口保持较快增长，其中技术相关服务增长10.6%，专业管理咨询服务增长9.2%，研发成果转让费及委托研发增长26.8%，视听及相关产品许可费增长30.1%。

责任编辑：张玉