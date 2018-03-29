美贸易代表称6月前或不会对华开征关税 中方回应

原标题：商务部回应“美国贸易代表称6月前或不会对华开征关税”

3月29日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行发布会上回应了美方将对华加征关税产品名单公示时间延长30天的有关言论。

高峰称，商务部注意到美方的有关言论，中方的立场没有变化，希望美方认清形势，顺应经济全球化和贸易投资自由化的历史趋势，敦促美方摒弃单边主义、贸易保护主义的做法，切实采取措施通过对话协商的方式解决分歧，真正维护中美经贸合作的良好局面。

当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽在接受采访时表示，美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天。也就是说，6月份之前不会对中国相关产品进行增收关税。

莱特希泽还表示，中美之间有希望通过谈判来避免此次关税大战。

责任编辑：张玉