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刘结一洪秀柱郁慕明将赴陕出席公祭轩辕黄帝典礼

刘结一洪秀柱郁慕明将赴陕出席公祭轩辕黄帝典礼
2018年03月29日 10:37 观察者网
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　　原标题：刘结一洪秀柱郁慕明将陕西出席清明公祭轩辕黄帝典礼

　　据陕西日报29日报道，记者3月28日从省委台办获悉，戊戌年清明公祭轩辕黄帝典礼将于4月5日在黄陵县桥山祭祀广场举行，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任刘结一，中国国民党前主席洪秀柱、台湾新党主席郁慕明等300多名台湾各界同胞将出席公祭典礼。

　　清明节是中华民族慎终追远的传统节日，黄帝陵是中华文明的精神标识。此次公祭活动将以“溯源、寻根、凝心、铸魂”为主旨，号召全体中华儿女勿忘根本，共同传承中华传统文化。

　　来源：陕西日报

责任编辑：张玉

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