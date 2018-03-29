北京城市副中心详规首向社会公开 这些重点需知道

原标题：北京城市副中心详规首次向社会公开，识政君第一时间为您划重点——

来源：微信公众号“识政”

2017年9月13日，中共中央、国务院正式批复《北京城市总体规划》。明确了“一核一主一副”的城市空间布局。其中，“一副”即指北京城市副中心。

今天上午，市人大常委会听取和审议了《北京城市副中心控制性详细规划（草案）》。市规划和国土资源管理委员会主任张维介绍，目前，《副中心详细规划》已经形成阶段性成果。

重点处理好三组关系

“北京城市副中心是北京新两翼的一翼，将着力打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。”张维表示，规划将重点处理好副中心与中心城区的关系，与副中心外围地区的关系，与城市东部地区和通州周边地区的关系。

城市特色：水城共融、蓝绿交织、文化传承

张维介绍，2016年，北京市组织开展了副中心总体城市设计和重点地区详细城市设计方案征集工作，在12家中外联合设计机构的方案基础上，采纳各方亮点与智慧，汇总形成城市设计综合成果。

《副中心详细规划》充分吸收、融合了城市设计综合成果的主要内容，落实“构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市布局”的要求，遵循中华营城理念、北京建城传统、通州地域文脉，形成“一带一轴多组团”的空间结构。张维表示，城市副中心将突出水城共融、蓝绿交织、文化传承的城市特色，坚持以人民为中心，实现绿色交通、生态市政、民生共享、风貌景观等专项系统的多规合一，形成一张规划蓝图。

规划管控方面，张维介绍，将研究建立一套切实有效的规划管控体系，强化由管控图则、设计导则、技术准则和三维智慧信息平台组成的“三则一平台”，为后续规划审批管理提供支撑。

促进行政功能与其他城市功能有机结合

张维表示，副中心将紧紧围绕承接中心城区功能和人口疏解，促进行政功能与其他城市功能有机结合，以行政办公、商务服务、文化旅游为主导，形成配套完善的城市综合功能。具体来说：

一是发挥行政办公区的示范带动作用，有序推动中心城区市级党政机关和市属行政事业单位搬迁，带动中心城区其他相关功能和人口疏解。

二是依托运河商务区和副中心综合交通枢纽等地区，加强商务服务功能的细化落实，制定详细的准入门槛、激励政策与退出机制，重点承接部分中心城区商务服务功能。

三是充分发挥通州深厚的历史文化底蕴优势，以文化旅游区和宋庄文化创意产业集聚区为重点，促进文化与传统、文化与科技、文化与时代的融合。

四是围绕三大主导功能形成高品质的城市综合功能，依托城市绿心、家园中心营造宜居的居住环境，建设优质的公共服务设施，为居民提供更多优质公共服务。

城市综合交通、职住平衡、公共空间多点发力

“副中心建设坚持高起点、高标准、高水平，落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求，用最先进的理念和国际一流的水准来规划建设管理。”张维介绍，规划将从城市综合交通、职住平衡、公共空间等人民群众日常生活最关注的方面，提出针对性的策略。

一是建设以人为本、安全、高效的综合交通系统。以轨道交通和公共交通为主导，优先保障步行和自行车出行，构建“小街区、密路网”的路网体系。

二是建设职住平衡的宜居城区。优化城乡职住用地结构，建立混合有序的用地布局，加强住房保障，打造公平、优质、智慧的民生服务体系，推动副中心职住平衡发展。

三是塑造高品质、人性化的公共空间。构建层级明确、连续贯通的公共空间体系，深挖空间资源增加公共空间总量，构建功能复合的公共空间，提升公共空间的品质和艺术性。

四是提升规划建设管理水平。处理好政府与市场、刚性与弹性的关系，管控好刚性约束条件，避免出现重大结构性问题，通过划定战略留白地区，为城市发展预留弹性空间。

五是创新城市建设管理体制，提升城市智慧化管理水平。坚持技术创新为人民群众服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

人大审议意见

市人大城建环保委主任委员郝志兰在代表城建环保委作审议意见建议发言时说：

城建环保委员会认为，规划草案深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，从功能定位、发展目标、实施保障等多个方面集中体现了习近平总书记对北京重要讲话精神，落实了《中共中央国务院关于对<北京城市总体规划（2016-2035年）>的批复》精神，按照“最先进的理念、最高的标准、最好的质量”的要求，明确将城市副中心打造为国际一流的和谐宜居之都、新型城镇化和京津冀区域协同发展的示范区，从规划上保障实现与河北雄安新区两翼齐飞。

规划草案将行政办公、商务服务、文化旅游三大功能细化落实到空间布局，按照“街区层面、深化方案、地块层面”三级控规编制体系，创新形成一套“1+12+N”的规划成果体系，突出了水城共融、蓝绿交织、文化传承的三大特色，落实了中央“把每一寸土地都规划清楚”的要求。规划草案强化城市设计的引导作用，对副中心空间形态、景观视廊、公共空间、建筑高度和风貌等进行全方位控制和引导，确保整体风貌协调统一。

规划草案严格落实了北京城市总体规划提出的底线管控要求，实施人口、用地和建设规模三控，守好城市开发边界和生态控制线，并预留总面积6%的战略留白地区，实现土地集约高效利用。在技术上实现城乡规划与土地利用规划两规合一，建立了国际一流水准的规划管控指标体系。

城建环保委员会提出以下意见和建议：

01

关于北京城市副中心功能定位：

北京城市副中心与河北雄安新区是北京发展的新两翼，要对标对接雄安新区规划，进一步明确副中心战略定位和发展思路。

一是在承接中心城区非首都功能过程中，要做好设计列出清单，并在详规上一一布好点，做到精细、精准承接，示范带动非首都功能疏解。

二是加快打造高精尖产业发展新高地，大力推进投资审批制度改革，优化提升营商环境，带动副中心高质量发展，真正形成北京新的增长极。

三是要深入挖掘副中心绿色生态宜居特色，落实“两带、一环、一心”的绿色空间整体结构，进一步明确东部与北三县、西部与朝阳区的两条绿色廊道，打造自然半自然滨水堤岸，构建人与自然和谐统一的大尺度绿色空间。

四是妥善处理好副中心控制性详细规划与通州区总体规划、北三县地区规划的衔接，加快实施乡村振兴战略，着力打造特色鲜明的新型城镇，实现通州全域一体发展：加快推进与北三县地区统一规划建设管控，辐射带动北三县地区协同发展。

02

关于建设可持续发展的健康城市

通州区经历了从卫星城到重点新城再到聚焦通州的发展历程，城市建设和管理虽然取得了显著成绩，但距离国际一流和谐宜居之都示范区的要求还有不少差距。要提高城市精细化管理水平，严防副中心出现新的“城市病”。

一是要充分认识通州区目前城市建设和管理的现状，加快老城改造更新，实现以新带老、整体提升，提高通州百姓的获得感。

二是要按照核心区的标准，提升副中心城市精细化管理水平，推行街巷长制、小巷管家制，推进社会治理系统化、科学化、智能化、法治化。要增强副中心城市管理执法力量，加快区和街乡跨部门联合执法平台建设，推动执法力量下沉。

三是要认真研究建筑高度管控与土地利用效率的关系，进一步细化和完善交通、市政、生态、公共服务等各项配套设施规划落地，加快推动中心城区教育、医疗、文化、体育等优质资源向副中心配置，优化市郊铁路、地铁和地面公交的换乘系统。

四是解决好职住平衡问题，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进共有产权住房供应。

03

关于规划实施机制

规划科学是最大的效益，规划折腾是最大的忌讳，要严格遵循规划的刚性原则，坚决维护规划的严肃性和权威性，不断完善规划实施体制机制，确保规划能够落地实施。

一是进一步创新城市副中心规划建设管理体制，统筹副中心规划实施工作，加快行政管理体制改革，加强政策集成创新，推进副中心重点区域行政区划调整，充分调动属地通州区和街乡政府的积极性，确保规划刚性要求有效落实。

二是进一步细化副中心各项规划目标实现的时间节点，建立副中心规划一年一体检、五年一评估的常态化机制，根据体检评估情况并结合规划时间节点，必要时按程序对规划进行调整。

[知多一点]

副中心详规起草过程

2016年5月27日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，听取了北京城市副中心规划建设工作汇报并作出重要指示，要求遵循城市发展规律，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以创造历史、追求艺术的精神进行北京城市副中心的规划设计建设。

2017年2月24日，习近平总书记再次到京视察，重点到北京城市副中心行政办公区建设现场考察，指出北京城市副中心建设要有21世纪的眼光，加强主要功能区块、主要景观、主要建筑物的设计，体现城市精神、展现城市特色、提升城市魅力。

为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，示范落实党中央、国务院批复的《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，率先践行党的十九大精神，北京市组织编制了《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》（以下简称《副中心详细规划》）。

2017年9月13日，中共中央、国务院正式批复《北京城市总体规划》。明确了“一核一主一副”的城市空间布局，“一副”是北京城市副中心，并从疏解非首都功能、推动京津冀协同发展出发，进一步强调了北京城市副中心与河北雄安新区作为北京新两翼的重要作用。

2018年2月22日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会，听取了河北雄安新区规划编制情况汇报并发表重要讲话。按照习近平总书记的指示精神，《副中心详细规划》参照中央对河北雄安新区规划编制要求进行了修改完善。

目前，《副中心详细规划》已经形成阶段性成果。市委、市政府高度重视，多次召开专题会议研究推进，并专门组织征询了市人大代表、市政协委员和知名专家意见，目前正在按照程序提请市人大审议。

责任编辑：张玉