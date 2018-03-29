退役军人事务部有无军方背景的人参与?国防部回应

原标题：退役军人事务部有没有军方背景的人参与？国防部回应（附例会全文）

2018年3月国防部例行记者会

时间：2018年3月29日15：00—16：30

地点：国防部国际军事合作办公室

发布人：国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校

任国强：各位记者朋友，大家下午好，欢迎大家出席本月国防部例行记者会。

首先我发布一条消息。应俄罗斯国防部长绍伊古大将、白俄罗斯国防部长拉夫科夫中将邀请，国务委员兼国防部长魏凤和上将将于4月1日至8日赴俄罗斯参加第七届莫斯科国际安全会议并访问俄罗斯、白俄罗斯。访问期间，魏部长将与俄、白两国国家和军队领导人就进一步发展双边关系、深化军事领域务实合作、国际和地区局势等问题交换意见。此访必将进一步推动我国与上述国家的防务和军事关系发展。

下面欢迎记者提问。

记者：国务委员兼国防部长魏凤和履新后的首访为什么会选择俄罗斯？是基于什么考虑？

任国强：中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴，中俄关系是当今世界上发展最好的大国关系，可以说是稳如泰山。近年来，在习近平主席和普京总统的亲自推动下，中俄两国两军关系持续高位运行，双方合作不断深化，互信不断加深。魏部长此访是落实习近平主席和普京总统关于发展两军关系重要共识的具体举措，有助于深化两军务实合作，进一步丰富和发展两国全面战略协作伙伴关系。中方愿与俄方共同努力，不断推动两军关系向前发展，为维护两国的共同利益、维护地区及世界和平稳定作出积极贡献。

记者：前不久，十三届全国人大一次会议和全国政协十三届一次会议，完成预定的各项议程，相继落 下帷幕。会议期间，习主席发表重要讲话对军队和国防建设作出重大部署。请问下一步军队如何贯彻落实？

任国强：经中央军委批准，中央军委办公厅近日发出通知，要求全军认真传达学习第十三届全国人大一次会议精神，特别是习主席在解放军和武警部队代表团全体会议、大会闭幕会等发表的重要讲话，统一思想、统一行动、统一步调，强化“四个意识”、坚定“三个维护”，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，奋力开创新时代强国强军事业新局面。这方面的情况，中国官方媒体已经作了相关报道。

记者：十三届人大一次会议决定组建退役军人事务部，整合了中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责。退役军人事务部组建后，中国军方在维护军人军属合法权益、加强退役军人服务保障体系等方面的工作是否会出现调整或变化？

任国强：组建退役军人事务部，是落实党的十九大关于“组建退役军人管理保障机构”决定的重要部署，是在国务院机构精简调整的大背景下做出的重大决策，是为了维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。这充分体现了党中央、习主席和全国人民对全军官兵、退役军人和广大军属的关心厚爱，我们深受鼓舞、倍感振奋。

退役军人是党和国家的宝贵财富，是新时代的见证者、开创者、建设者，他们来自人民、服务人民、回归人民、回报人民，脱下军装，他们依然是最可爱的人，永远是我们可亲可敬的战友。我们制作了短片《老兵》，请大家观看。

正如片尾所说，人生的舞台可能会不断转换，但为人民服务的本色永远不改。在这里，我们感谢老兵，向老兵致敬！

记者：近期，美国海军似乎加紧了对中国南海岛礁的所谓“航行自由行动”，最近的一次行动发生在美国总统签署“针对中国产品600亿美元关税备忘录”的次日。请问如何看待当前中美两军关系？

任国强：发展健康稳定的中美两军关系，是中美两国元首的重要共识所在，是中美两国两军的共同利益所在，也是国际社会的普遍期待所在。中国军队始终高度重视中美两军关系发展，同时坚定捍卫国家的主权安全和发展利益。历史和现实证明，发展中美两军关系既要看到各自的当前利益，更要着眼共同的长远利益；既要有从一时一事做起的务实，也要有仰望星空的情怀；既要在发展顺利时心怀忧患之心，也要在身处困境时看到希望之光。正所谓“望远能知风浪小，凌空始觉海波平。”我们希望美方与中方相向而行，共同把握中美两国两军关系发展的大势，努力把两军关系打造成为两国关系的重要稳定因素。

记者：十三届全国人大一次会议期间，习近平主席在参加解放军和武警部队代表团全体会议时，再次谈起军民融合发展战略问题。请问军民融合在这几年取得了哪些成绩？下一步工作重点是什么？第二个问题，关于近期海军将在南海举行实战化演练，有外媒拍摄到包括“辽宁舰”在内的40多艘舰艇在南海集聚。请证实“辽宁舰”是否参加了这次实战化演练？

任国强：党的十八大以来，在习主席亲自谋划、亲自领导、亲自推动下，军民融合发展战略全面实施，组织管理体系基本形成，战略指导和规划统筹显著加强，重点改革扎实推进，重大工程逐步落地，法治建设步伐逐步加快，各领域各区域军民融合深化拓展，呈现整体推进、加速发展的良好势头。

在新的历史起点上推动军民融合深度发展，要全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平强军思想和军民融合发展战略思想，以构建一体化的国家战略体系和能力为目标指向，突出问题导向，聚焦战略重点，着力做好四个方面：

一是加强战略引领，深刻把握军民融合发展的战略定位和总体要求，强化开放共享观念，更好把军队建设融入国家经济社会发展体系。二是加强改革创新，进一步完善军民融合发展体制机制，加快推进武器装备采购、国防科技成果转化、卫星资源共享等方面改革，打通政策堵点，填补制度盲点，连通机制接点，削降准入卡点，最大程度释放和激发军民融合发展的内生动力。三是加强军地协同，研究解决军民融合发展需求生成对接、军地重要资源统筹共享、军民协同创新体系构建等问题，推动由能融应融向深融尽融拓展。四是加强任务落实，以国家军民融合创新示范区和重大示范项目为带动引领，以基础设施、武器装备、国防科技、人才培养、后勤保障、国防动员，以及海洋、太空、网络空间、生物、新能源等新兴领域为重点，推进军民融合发展重点任务、重大工程落地见效。

第二个问题，海军在南海举行的这次实战化演练，是贯彻落实习主席开训动员令、持续兴起海军部队实战化训练热潮的举措，是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提升部队打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

至于你提到的有关“辽宁舰”的情况，海军会适时发布消息。

记者：近期武警各警种部队改革方案公布，其中公安边防、消防、警卫部队不再列入武警部队序列，全部退出现役，而中国海警局领导的海警队伍将转隶武警部队。请问这是出于何种考虑？退出现役后的军官、士官、义务兵将分别如何安排？

任国强：深化武警部队改革，是全面落实党对全国武装力量的绝对领导、建设现代化武装警察部队的战略举措。根据党中央决定，2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委进行集中统一领导，实行中央军委—武警部队—部队领导指挥体制。目前，武警部队内卫总队、机动总队和院校、科研机构、训练机构调整改革任务已基本完成。关于武警黄金、森林、水电部队移交整编、海警队伍转隶武警部队以及公安边防、消防、警卫部队改制等，党中央日前印发的《深化党和国家机构改革方案》已作出部署，下步军队将会同中央和国家机关有关部门，共同完成好跨军地的改革任务。

记者：特朗普签署“台湾旅行法”后，先有台湾高雄市长陈菊赴美，后有美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚到台活动，台湾当局为此雀跃不已。请问如何看待这种所谓的“交流”？另外，日前我们看到台媒报道“台旅法”在签署之际，“辽宁舰”过航台湾海峡，台媒惊呼“暴风雨即将来临”。请问对此有何评论？

任国强：我们坚决反对包括美国在内的任何国家与台湾发展任何形式官方往来和军事联系。台湾是中国的一部分，实现国家完全统一和中华民族伟大复兴，是任何人、任何势力、任何伎俩都阻挡不了的，中国军队有坚定的决心、充分的信心、足够的能力维护国家主权和领土完整。

记者：有媒体最近报道，中国和柬埔寨两国军队近500名官兵近日在柬埔寨举行了“金龙-2018”联合训练。请介绍此次联训的情况。

任国强：3月17日开始，以“联合反恐训练和人道主义救援”为主题的“金龙-2018”中柬两军联合训练在柬举行。

“金龙-2018”联合训练是落实两国两军高层领导关于加强两军务实合作共识的具体举措。此次联训适逢中柬两国建交60周年，双方高度重视，就联训的筹划组织进行了密切沟通配合。与2016年首次“金龙”联训相比，此次联训向反恐领域拓展，主要有四个特点：一是参训兵力规模更大，双方共496人混编同训。二是课题更加贴近实战，有反恐技战术、人道主义救援等4个科目。三是出动装备更加多元，步战车、旋翼无人侦察机、运输直升机等多种武器装备参演。四是投送方式更加立体，采取铁路、海运和空中等多种方式，直升机分队远程跨境投送。演习期间，中方参演分队官兵还为当地群众提供免费医疗服务，并向驻地附近村民和学生捐出19.4万件（套）援助物资，包括食品、药品、学习用品等。

双方对此次联训成果表示满意。中方重视发展与柬埔寨军队的友好合作关系，愿同柬方共同努力，深化双方务实合作，为维护地区和平安宁多做贡献。

“金龙-2018”开训仪式现场，参演官兵整齐列队。

双方官兵展开分队反恐战术训练。

双方官兵开展轻武器交流教学。

双方官兵进行混编反恐战术训练。

侦测毒剂教学训练。

记者：关于组建退役军人事务部，我们在网上的一些老兵论坛中看到，大家觉得这是一个特别大的福利，但是也担心如果这个部门没有军队领导、没有军方背景的人负责，能不能真正解决退伍老兵的后顾之忧？请问退役军人事务部有没有军方背景的人参与？会落实哪些服务保障措施？第二个问题，我们注意到此次改革中，中国海警成为武警部队的一员，有一些外媒猜测，中国海警的建制是模仿美国海岸警卫队，是要和日本海上自卫队抗衡。请问对此有何评论？

任国强：关于退役军人事务部的领导人选，将根据退役军人事务部的组建情况，适时对外公布。关于第二个问题，中国海警转隶武警部队的相关工作，目前正在按照《深化党和国家机构改革方案》的安排有序推进。这里我们要强调，海警转隶武警部队后，中方有能力、有信心、有决心捍卫国家主权安全和领土完整。

记者：清明节前，中国人民解放军空军派出专机从韩国接回了20具志愿军烈士遗骸。另外，民政部决定今年清明节期间，要开展大规模纪念英烈主题宣传教育活动。请问有何评论？第二个问题，中方是否已经收到了美国环太军演的邀请，是否决定参加？

任国强：我们始终缅怀为了世界和平和人类进步事业在那场战争中英勇牺牲的志愿军烈士，无论英雄走得多远，我们的心总和他们在一起。关于志愿军遗骸的归还工作，中方是由民政部门负责的，详情可以向他们了解。

关于第二个问题，中方已经收到了美方的邀请，中方将派工作组于4月初赴美参加“环太平洋-2018”联合军演末期计划会。

记者：海警队伍转隶武警部队，其职能任务是否会发生什么变化？有消息称，日本方面高度关注在中日有争议的东海海域，负责公务执法活动的中国海警，是否接受中央军委指挥，请问对此作何评论？

任国强：中央军委领导并统一指挥全国武装力量，中国人民武装警察部队是国家武装力量的重要组成部分。我们要强调指出，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方坚决捍卫国家的领土主权和海洋权益。

记者：近期，27岁山东男子王某因为在网上散布关于南京大屠杀的极端言论被南京警方刑事拘留。有舆论认为，国防动员教育的缺失是导致这种“精日”现象的原因。“两会”期间，李克强总理作政府工作报告时指出，加强全民国防教育。请问下一步在这方面有什么具体举措？

任国强：中华民族素有爱国尚武精神，长期以来爱军习武、参军报国是主流民意，但也有个别人数典忘祖、哗众取宠。因此，要进一步加强新时代国防教育，加快国防教育深化改革，适时启动国防教育法、全民国防教育大纲的修订工作，在全社会开展“传承红色基因、汇聚强军力量”群众性教育活动，大力营造尊崇英雄、爱军拥军的社会氛围。我们的国防是全民国防，我们的军队是人民军队，人民军队要强化人民宗旨、人民立场、人民情怀，也希望广大人民群众一如既往地关心国防、热爱国防、支持国防、建设国防，与人民子弟兵一道，为实现中国梦强军梦凝聚起强大正能量。

记者：有消息称，印度防长最近可能访问中国，参加上海合作组织国防部长会。请问是否能够提供一些具体信息？上合组织部长会将于什么时候举行？

任国强：中印两军关系是两国关系的重要组成部分，中方愿与印方一道，认真落实两国领导人关于双边关系的重要共识，积累战略互信，促进互利合作，确保两军关系良性发展。关于你提到的两军具体的交往项目，目前正在协商中，我们将适时发布信息。

记者：据报道，中日防务部门有望在5月举行的中日领导人会谈期间签署“海空联络机制”启动协议。中方能否证实并介绍相关情况。当前中日防务关系发展情况如何？

任国强：中日防务部门海空联络机制谈判已取得重要积极进展。我们希望日方排除障碍，与中方相向而行，早日启动运行该机制。

关于中日防务关系，中方对此是重视的，我们愿与日方一道，顺应两国关系改善的势头，以中日和平友好条约缔结40周年为契机，加强沟通协调，管控矛盾分歧，推动两国防务交流合作健康稳定发展。

记者：美太平洋总部司令哈里斯本月15日鼓吹要继续有规律地对台军售。请问如何看待？此外，日本自民党20日在安全保障调查会上提出，准备将“出云”号护卫舰改造成防卫型的航空母舰，并引进F-35B隐形战斗机。请问对此有何看法？

任国强：中方坚决反对任何国家对台湾出售武器，我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止推动售台武器。解放军严阵以待、高度戒备，坚决维护祖国统一、主权安全和领土完整，任何“以武拒统”的图谋注定是没有出路的。

关于第二个问题，由于历史和现实原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会的高度关注，特别是发展超出其专守防卫需求的进攻性武器，这一动向更加值得人们警惕。我们敦促日方以史为鉴，多做有利于增进与邻国互信、有利于地区和平稳定的事情。

记者：去年中巴两国举行了很多高级别军事交流以及军事演训活动，包括两国空军间的联训。请问今年是不是还会有高级别的军事交流？是否还有其他的联合演习或训练？

任国强：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴关系，双方的防务和军事交流合作始终保持很高的水平。今年中巴之间的军事交流合作项目正在协商之中。我们相信，中巴军事交流合作一定会进一步促进两国关系的发展，也有助于维护地区的和平稳定。

记者：“天宫”一号将于近日重返地球，据称该项目有中国军队背景，能否介绍一下“天宫”一号将于何时在何地重返？关于裁军30万，有消息称，该目标已经基本完成。请问能否证实这个说法？

任国强：关于第一个问题，请向国家有关主管部门询问。

关于第二个问题，裁减军队员额30万，是党和国家的一个重大政治决定和政治宣示，深化国防和军队改革对此作了周密部署安排。随着军队领导指挥体制改革、规模结构和力量编成改革任务的推进落实，我军组织架构和力量体系实现整体性、革命性重塑，裁减军队员额30万任务已经基本完成。我们坚定不移走中国特色精兵之路，坚持减少数量、提高质量，优化兵力规模结构，精简机关和非战斗机构人员，淘汰老旧装备，推动我军由数量规模型向质量效能型、人力密集型向科技密集型转变，全面推进国防和军队现代化。中国始终坚持走和平发展道路，始终奉行防御性的国防政策，始终是维护世界和地区和平稳定的坚定力量。

记者：关于最近美国海军对中国南海岛礁开展的所谓“航行自由行动”，中国军方将如何应对这方面的挑战？此外，美国国防部长马蒂斯访华相关日程是否已经确定？

任国强：前不久，我们对于美国海军军舰再次进入中国南海岛礁邻近海域，专门发表了发言人谈话，已经清楚地表达了中方一贯的原则和立场。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，一贯尊重并且维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由。但是我们坚决反对任何炫耀武力、加剧地区紧张局势、威胁和损害别国主权安全利益的行为。中国军队会根据主权安全受威胁的程度，加强各项防卫能力建设，坚定捍卫国家主权和海洋权益，坚定维护地区和平稳定。

关于马蒂斯国防部长访华的有关事宜，中美防务部门正在进行协调。中美两军其他交往项目也在按计划顺利推进。

记者：这次武警部队改革中有一支队伍比较特殊，就是武警水电部队将转为非现役的专业部队，归国资委管理并组建国有企业。请问能否介绍他们转隶的具体时间安排？

任国强：有关武警水电部队的移交整编工作，将按照党中央印发的《深化党和国家机构改革方案》有序推进。军队将会同中央和国家机关有关部门，共同做好跨军地改革工作。

记者：关于今年的中俄海上联合军演，两国军方有没有进行磋商？这次国防部长魏凤和上将访俄，是否会谈到有关具体事宜？第二个问题，有消息说在韩部署的“萨德”面临被撤除的可能。请发言人评论？第三个问题，海警转隶武警后，将从公务船巡航钓鱼岛变成武警部队巡航，在此期间，海警的职能是否会发生变化？日方对中国海警改革非常关注，宣布成立水陆机动团，被认为是针对中国的举措。请问您是否认为钓鱼岛局势会因此再度紧张？

任国强：刚才我已经提到，中俄两军关系始终保持高位运行，双方合作不断深化，互信不断加深。魏部长此访俄罗斯，必将会进一步提高中俄两军关系的发展水平。关于中俄两军交流合作的具体项目，我们会适时发布信息。

关于第二个问题，我们反对“萨德”的立场是坚定、一贯而明确的。在“萨德”问题上，中国军队将始终以实际行动维护国家安全和地区和平稳定。

关于中国海警转隶武警部队，不管是什么力量巡航钓鱼岛，中国维护国家领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移。你提到日本军事方面的一些动向，我们对此保持密切关注。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，这绝不是日本搞什么小动作就可以改变得了的。

本月国防部例行记者会到此结束，谢谢大家。

责任编辑：霍宇昂