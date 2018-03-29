山东商人建议成立水浒市 书记省长听取汇报

原标题：山东省委书记、省长听取建议成立水浒市的汇报 梁山旅游迎来发展新机遇

[本会讯]3月26日上午，全国省级山东商会会长座谈会在济南隆重举行。省委书记刘家义，省委副书记、省长龚正出席座谈会并做重要讲话，我会党委书记、会长刘继臣参加座谈并就新旧动能转换、区域经济文化发展，助力新时代强省建设发表个人建言。

刘继臣会长座谈会上的发言引起不小的轰动，两天来，成为山东各界议论的热点。

脱稿演讲是刘继臣的强项，1.85米的个头，铿锵有力嗓门，抑扬顿挫语调实在扣人心弦。更重要的还是敢讲话、讲真话、讲实在话、有高度、有内容才是刘继臣真正的亮点。

为什么大会有那么多的会长发言，大家什偏偏盯上刘继臣的演讲呢？

“鲁西南水浒旅游资源浪费严重，缺少统一规划和管理，建议成立水浒市……”刘继臣的话音刚落，全场轰动了！

刘继臣说，水浒文化是中华民族的宝贵财富，也是山东人的一张名片，名振海内外。这项工作抓好了，对于改变鲁西南落后面貌具有十分重要的的现实意义！

由于历史原因，一个很有价值的水浒旅游文化，搞的四分五裂，梁山划归济宁，郓城巨野划归菏泽，东平划归泰安，阳谷划归聊城，多头管理，各自为战，互相竞争，根本留不住人，效益低下，十分可惜！建议成立水浒市，把跟水浒有关联的县整合一起，统一规划，统一管理，充分发挥文化品牌效益，让游客进得来，留得住，还想来。当下修复景点已有基础，梁山投资十亿元挖了两个湖，改变了水泊无水的状况，郓城的樊庆斌用个人辛苦赚的几个亿钱建起了水浒城和宋江湖等。当然，就目前条件而言还不理想，还需要整体规划和大投资，文化旅游是国家发展战略的很重要的组成部分，希望山东借势发展，乘势而为，尽快成立水浒市。

刘会长的第二建议努力提高菏泽牡丹的文化含量和品位，真正做到牡丹站台，经贸唱戏。

刘继臣说，洛阳牡丹历史比菏泽晚，规模没有菏泽大，但人家做的文化，我们做的产业，通过几年的努力，洛阳牡丹节已做成国家级了，每年去洛阳参加牡丹节的外宾投资商上万人，而我们菏泽连省级都不是，花卉期间没有几个真正的投资商，去赏花看热闹的占多数。不比不知道，一比吓一跳，希望引起山东省委政府领导的重视，充分发挥菏泽牡丹文化和产业双引擎作用，为我省新旧动能转换出力。

刘继臣在河南乃至全国出了名传奇人物，博士，教授，国家厅级领导干部，办事档次高，有品位。河南省山东商会和河南省九商联盟成立伊始就明确提出“奉献河南，反哺山东，服务全国，合作世界”和“把九商联盟和山东商会办成各级政府的第二招商局，第二劳动就业局，第二税务局，第二商业银行，第二慈善总会”，这是刘继臣发言的又一亮点。十年来，刘继臣作为河南省政府招商顾问，帮助河南招商引资两千多亿元，山东一千多亿元，2013年他主持的百名鲁商进曹县，当天签约近百亿元，动员会员企业返乡山东创业投资200多亿元。

刘继臣说，这些小打小闹还远远不够，距刘家义书记正月初七在全省新旧动能转换大会上讲话要求还相差很远，我们必须调动社会上一切可以调动的力量，必须聚天下之财和全世界知名企业家为山东服务，决定成立全国鲁商联合会，并请领导同意，尽快在山东注册。

“双精准”（既帮助政府精准招商，帮助企业精准投资）云平台和“四季绿源”物联网在刘继臣倡导和主持下已经运行两年。刘会长毅然提出要把这两个大平台交于山东省政府有关部门主导，企业化运作，加快速度上线，为山东省新旧功能转化助力加油，提供直接的招商引资服务。这一提议得到龚省长的高度评价和与会的山东省政府各厅局委领导的热议，赞不绝口，大家普遍认为，刘继臣会长的发言水平高，站得高，看得远，讲实话，有内容，很有实操价值。

山东省委书记刘家义就刘会长提出的水浒旅游文化建市时说，我们不但要建好水浒文化，让大家玩一玩，更要讲好水浒故事。

山东省委副书记、省长龚正充分肯定刘继臣会长实事求是的发言，对刘会长提出水浒市提议，菏泽牡丹文化经济发展，“双精准”云平台作了进一步阐述。他说，发展鲁西南旅游经济文化，加强菏泽牡丹开发，以省政府牵头建立双精准云平台很有必要。并就新旧动能转换，服务鲁商回乡发展做出安排和承诺。

责任编辑：张义凌