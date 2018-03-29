朝韩俄等国积极评价中朝领导人会谈

原标题：朝、韩、俄等国积极评价中朝领导人会谈

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩受邀于3月25日至28日对中国进行非正式访问。访问期间，中朝领导人举行了会谈。多国对这一会谈高度关注，并给与积极评价。

朝中社28日就金正恩访问中国播发多篇报道，认为本次访问是继承发展朝中友好关系的“重大契机”。朝中社在题为“推动朝中友好迈入新的更高阶段的历史性事件”的报道中说，金正恩踏上历史性的首次访问中国的行程，受到中国党和国家领导人的热烈欢迎和极具诚意的款待。朝中社报道还说，中方为金正恩夫妇准备的午宴在“家庭般的氛围”中进行，现场气氛“始终亲切”。

韩国统一部发言人白泰铉28号表示，在韩朝、朝美首脑会谈之前，中朝领导人会谈有助于推动朝鲜半岛无核化进程及永久和平机制的建立。

俄罗斯外交部28号发表声明称，对中朝领导人会谈表示欢迎，称这是促进朝鲜半岛局势积极变化的重要一步，还说俄罗斯将继续与中国密切合作，推动用“纯外交”方式来解决半岛问题。

责任编辑：张岩