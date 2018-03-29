原标题：联合国秘书长欢迎金正恩访华做出无核化承诺
联合国秘书长古特雷斯当地时间28号通过副发言人发表声明表示，继最近中国和朝鲜领导人在北京举行会谈之后，他欢迎朝鲜方面做出的无核化承诺。他将这一最近的积极事态发展视为更加长期的真诚对话过程的开端，以实现朝鲜半岛的可持续和平与无核化。（央视记者 朱曦莉）
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