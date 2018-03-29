刘晓凯唐承沛不再担任贵州省委常委

原标题：刘晓凯、唐承沛不再担任贵州省委常委，中央对唐承沛另有任用

近日，中共中央批准：免去刘晓凯同志的中共贵州省委常委职务；免去唐承沛同志的中共贵州省委常委、委员职务。中共中央对唐承沛同志另有任用。

来源：贵州日报

责任编辑：张玉