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刘晓凯唐承沛不再担任贵州省委常委

刘晓凯唐承沛不再担任贵州省委常委
2018年03月29日 08:50 澎湃新闻
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　　原标题：刘晓凯、唐承沛不再担任贵州省委常委，中央对唐承沛另有任用

　　近日，中共中央批准：免去刘晓凯同志的中共贵州省委常委职务；免去唐承沛同志的中共贵州省委常委、委员职务。中共中央对唐承沛同志另有任用。

　　来源：贵州日报

责任编辑：张玉

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