重庆市政府部门一把手名单：张德宽任市司法局长

原标题：重庆市人大常委会任命一批干部 市政府组成部门“一把手”名单出炉
29日上午，重庆市五届人大常委会第二次会议第二次全体会议上，表决通过了一批人事任免事项。 记者 刘嵩 摄
3月29日上午，重庆市人大常委会第二次会议表决通过了市政府关于提请审议人事任命事项的议案，决定任命：
欧顺清为重庆市人民政府秘书长；
熊雪为重庆市发展和改革委员会主任；
封毅为重庆市财政局局长；
陈金山为重庆市经济和信息化委员会主任；
赵为粮为重庆市教育委员会主任；
许洪斌为重庆市科学技术委员会主任；
乔明佳为重庆市城乡建设委员会主任；
许仁安为重庆市交通委员会主任；
路伟为重庆市农业委员会主任；
张智奎为重庆市商务委员会主任；
邓恢林为重庆市公安局局长；
唐步新为重庆市民政局局长；
张德宽为重庆市司法局局长；
陈元春为重庆市人力资源和社会保障局局长；
董建国为重庆市国土资源和房屋管理局局长；
辛世杰为重庆市环境保护局局长；
扈万泰为重庆市规划局局长；
谢礼国为重庆市城市管理委员会主任；
吴盛海为重庆市水利局局长；
张洪斌为重庆市文化委员会主任；
黄明会为重庆市卫生和计划生育委员会主任；
郑立伟为重庆市审计局局长；
刘贵忠为重庆市移民局局长；
丁时勇为重庆市民族宗教事务委员会主任；
吴康明为重庆市人民政府外事侨务办公室主任；
刘旗为重庆市旅游发展委员会主任。
点击进入专题：两会后人事调整|凌月明出任自然资源部副部长
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