商务部：美开启恶劣先例 最终伤害美国人民的福祉

原标题：商务部：美方开启恶劣的先例，最终伤害的是美国人民的福祉
据商务部网站3月29日消息，3月29日，商务部召开例行新闻发布会。有记者提问：请问在美国总统特朗普此前宣布对华600亿美元商品征收关税和限制中国企业赴美投资，这一举措一旦实施，对于中国外贸，对中美贸易将产生多大程度、多大范围的影响？
商务部新闻发言人高峰回应称：我想先说一组数字。2017年中国的对外贸易货物贸易总额超过了4.1万亿美元，其中对美货物进出口超过5800亿美元，占到我国对外贸易总额的14.1%；中国的对外非金融类直接投资1200亿美元，其中对美投资78亿美元，占到总额的6.5%。我想强调的是，中方有底气、有信心应对任何贸易投资保护主义的做法。
问题的关键是，美方的行径开启了非常恶劣的先例，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。美方的恶劣行径，还可能会引发贸易保护主义的连锁反应，使本已复苏的全球经济再次蒙上阴影。同时，美方的征税举措还会使美国国内的原材料和消费品的价格上涨，影响美国的制造业和消费者，最终伤害的是美国人民的福祉。我们也注意到，美国部分业界和民众也表达了反对美方举措的呼声。
我想再次强调，中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则我们将奉陪到底。谢谢！
来源：商务部网站
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