公安部2位副部长履新 1人曾空降河南任省公安厅长

原标题：公安部2副部长履新

日前，公安部官网“领导信息”一栏更新，其中新增两位副部长，分别为许甘露和孙力军，两人位列部领导班子成员的第8和第10位。

简历显示，许甘露现任公安部党委委员、副部长，国家移民管理局党组书记、局长；孙力军现任公安部党委委员、副部长兼一局二十六局局长、港澳台办公室主任。

许甘露1962年1月生，是福建厦门人，在职研究生学历，副总警监，1982年9月加入中国共产党，1979年12月参加工作。

他早年一直在厦门市工作，曾任厦门市公安局副局长，厦门市湖里区区委书记。1994年起，许甘露调任公安部，先后任公安部出入境管理局副局长、局长，公安部警务保障局副局长（正局级），公安部交通管理局局长等职。

2015年6月，许甘露“空降”河南，接任河南省政府党组成员，省公安厅党委书记兼省委政法委副书记，次月任河南省副省长、省公安厅厅长。

2016年11月，许甘露跻身河南省委常委，任省委政法委书记，后卸任河南省副省长、省公安厅厅长等职务。出生于1969年1月的孙力军是山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，副总警监警衔，此前任公安部党委委员。

原任公安部党委副书记、常务副部长傅政华，已出任重新组建的司法部部长、党组副书记；原任公安部副部长王小洪任公安部党委副书记、常务副部长，并明确为正部长级；原任公安部党委副书记、副部长的黄明已出任新组建的应急管理部党组书记。

许甘露简历

许甘露，男，1962年1月生，汉族，福建厦门人，在职研究生学历，副总警监，1982年9月加入中国共产党，1979年12月参加工作。

1979.12--1980.02福建省厦门市公安干校学习

1980.02--1984.08福建省厦门市公安局集美分局干部

1984.08--1985.08福建省厦门市公安局开元分局副局长

1985.08--1988.08福建省厦门市公安局开元分局局长

1988.08--1992.08福建省厦门市公安局副局长

1992.08--1993.02福建省厦门市公安局副局长、党组副书记（正处级）

1993.02--1994.10福建省厦门市湖里区委书记（1994.02副厅级）

1994.10--1996.06公安部出入境管理局副局长

1996.06--2000.10公安部出入境管理局局长（1994.07--1996.07厦门大学经济系世界经济专业在职研究生学习）

2000.10--2009.03公安部正局级干部

2009.03--2010.01公安部警务保障局副局长（正局级）

2010.01--2012.10公安部警务保障局副局长（正局级）、警务保障企业管理办公室主任

2012.10--2015.06公安部交通管理局局长、警务保障企业管理办公室主任

2015.06--2015.07河南省政府副省长人选、党组成员，省公安厅厅长人选、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼）

2015.07--2015.10河南省政府副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼）

2015.10--2015.11河南省政府副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼），武警河南省总队第一政治委员（兼）

2015.11--2016.11河南省政府副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼），武警河南省总队第一政治委员（兼）、党委第一书记

2016.11--2017.01河南省委常委、政法委书记，河南省政府副省长、党组成员，省公安厅厅长、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼），武警河南省总队第一政治委员（兼）、党委第一书记

2017.01--2017.07河南省委常委、政法委书记，省公安厅厅长、党委书记、督察长（兼），省委政法委副书记（兼），武警河南省总队第一政治委员（兼）、党委第一书记

2017.07河南省委常委、政法委书记。

现任公安部党委委员、副部长，国家移民管理局党组书记、局长，副总警监警衔。

孙力军简历

孙力军，男，汉族，1969年1月生，山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历。现任公安部党委委员、副部长兼一局二十六局局长、港澳台办公室主任，副总警监警衔。

责任编辑：张玉