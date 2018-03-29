这个丑闻出自日本人 却让准确无误的中国人背锅？

原标题：这个丑闻，错都是日本人出的，结果让准确无误的中国人背锅？

据日本媒体报道，近日，一则日本“养老金信息录入错误”的新闻在日本闹得沸沸扬扬，引起了许多日本民众的强烈不满，经过日本媒体的深挖，这个由日本企业的疏忽造成的错误竟然又和中国扯上了关系。。。。。。

据日本媒体报道，在今年2月的日本养老金发放金额中，约10.4万人未进行所得控除（根据纳税者个人情况，减少纳税金额的措施），从而缴纳过多税金，导致到手的养老金金少于应得金额，总计20.13亿日元（约1.19亿人民币）。同时，又有4.5万日本民众到手养老金金多于应得金额，总计8000万日元（约473万人民币）。

此外，还有一些个人信息录入错误，总计有55万份数据误录。

以上问题于3月初被发现。

19日，日本媒体通过对相关人士采访得知，这个问题源于一家接受日本养老金机构委托进行数据输入的，名为SAY企划的日本信息处理公司没有分配足够的录入人员。

据悉，为按时完成录入工作，合同认定SAY企划应配备800人。实际上，SAY企划只提供100余人。为了赶进度，本该“手动核实录入”的操作，被日本公司变为“用机器扫描”，从而导致信息误录。

此外，SAY企划还将约500万养老金领取人的配偶姓名及注音假名信息录入工作外包给了给了一家中国公司，日本媒体称这一行为违反了合约。但中国的从业者在进行手动录入的时候是信息是正确的，而资料给到SAY企划后，SAY企划在进行资料的整理时竟发生了错误，把约55万人的预扣税款收据、完税证上的名氏弄错了。

日本养老金机构却表示，“因为人手不足，于是选择了违背合约的录入方式，正是以这种粗糙的原票管理方式进行录入，才会有漏洞发生。”

日本人搞不定的事情，中国完美完成。但是由于日方的差错，此事经曝光后，日媒竟丝毫没有歉意，反而责怪日本年金机构涉嫌“对外泄露国民信息”。

比如《读卖新闻》28日的报道，在批评完日本信息录入公司的错误后，就开始向中国公司“转火”，称“日方违约操作”，还形容“这是把事情弄得更糟”。

《读卖新闻》称将工作外包给中国公司是“把事情弄得更糟”

而《朝日新闻》27日在对此事的报道中，对“日企出错”一事撇开不谈，认为“年金录入事件”的罪魁祸首，就是“日企违约向中国转让业务”。据此前报道，这么做的日媒还有很多。

共同社

日经

日本时事通信社

更有甚者，在事件曝光后，厚生劳动省的第一反应是给“犯了错”的日本年金机构找“替罪羊”——中国公司。《日本时报》消息称，厚生劳动省曾在20日表示，已对事件展开调查，“可能是因为中国公司的介入，才会有日本民众少拿年金的情况。”

厚生劳动省曾扬言要在此事上问责中国公司 图自日本时报

此外，就“信息泄露”的疑问，日方也没能在中国身上找到黑点：厚生劳动省在20日表示，尚未确认到个人信息向外部流出的情况。

20日，日本年金机构道歉 图自读卖新闻

（综合自外媒、观察者网）

责任编辑：初晓慧