交通运输部：一卡通年底前实现220个城市互联互通

原标题：（经济）交通一卡通年底前实现220个城市互联互通

新华社北京3月29日电（记者赵文君）记者29日从交通运输部例行新闻发布会上获悉，今年将进一步扩大交通一卡通互联互通城市数量，确保年底前完成220个城市的互联互通，扩大应用范围和数量，逐步实现原有卡片向互联互通卡的过渡。

交通运输部运输服务司巡视员王水平介绍，经深入调研、分析论证，在征求相关部委和行业意见的基础上，制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法（试行）》，将于今年4月1日起正式实施；为积极推进交通一卡通移动支付发展，制定出台《交通一卡通二维码支付技术规范》，将于今年5月1日起正式实施。

王水平说，根据办法要求，持有“交通联合”标志的交通一卡通，可以在全国实现互联互通的所有城市通用，并享受当地有关优惠政策；提供充值、使用、退换的保障，交通一卡通运营机构可采用现金、银行转账、移动支付和互联网等方式开展充值业务；对于超出有效期限但尚有余额的交通一卡通，发卡机构应当提供延期、激活等服务，交通一卡通押金和卡内余额可以按规定赎回，保障人民群众资金权益不受损失；交通一卡通运营机构全面推进国产商用密码应用，落实业务数据和信息的安全保护责任，建立健全突发事件应急预案和处理机制，确保交通一卡通相关业务系统运行安全。

王水平说，目前各地交通一卡通扫码支付涉及多家互联网企业，采用的技术标准、扫码方式和服务流程尚不统一，不能有效兼容，推广受到一定局限。交通一卡通二维码支付技术规范，能够有效解决目前交通一卡通二维码支付不兼容的问题，实现技术标准的统一和互联互通应用，同时采用国产密码，加强对人民群众财产和信息安全保护。目前，已有部分互联网企业主动对接，同相关企业达成了推广应用的意向。下一步，将加快推进新型支付技术应用，提供更加多样化的支付手段，让人民群众的绿色出行更便捷、更满意。

截至目前，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张，覆盖了京津冀、长三角、珠三角、长江经济带等多个重点区域，实现了公交、地铁、出租汽车、公共自行车以及轮渡等多方式应用。（完）

责任编辑：霍宇昂