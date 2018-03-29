西藏原顾问委员会常委曹旭逝世：在藏工作30余年

原标题：西藏自治区原顾问委员会常委曹旭逝世：在西藏工作30余年

中国共产党的优秀党员、忠诚的共产主义战士，西藏自治区原顾问委员会常务委员曹旭同志（享受自治区政府主席级医疗待遇）遗体送别仪式27日在南通市举行。

曹旭同志因病医治无效，于2018年3月25日12时21分在江苏省南通市逝世，享年93岁。

曹旭同志逝世后，习近平总书记委托工作人员打来电话表示哀悼，对曹旭同志家属致以亲切慰问，并送来花篮。汪洋、王岐山、胡春华、杨晓渡、陈希、陈全国、胡锦涛、朱镕基、张德江、李岚清、吴官正、白玛赤林、帕巴拉·格列朗杰、杨传堂、热地、向巴平措等中央领导同志向曹旭同志亲属发来唁电，以不同形式对曹旭同志逝世表示深切哀悼，向其亲属表示亲切慰问。中央组织部、全国人大常委会办公厅送了花篮。

西藏自治区领导吴英杰、洛桑江村、齐扎拉等以唁电、花篮等形式表示哀悼和慰问。自治区副主席坚参代表区党委、政府参加了告别仪式。

江苏省委、省政府送了花篮。省领导娄勤俭、吴政隆、郭文奇等以不同形式表示哀悼和慰问。

我市领导陆志鹏、韩立明、沈雷、冯军，老同志朱剑等参加告别仪式。

曹旭同志1925年10月出生于如东县，1941年7月参加革命工作，1941年8月加入中国共产党。

解放后先后任如东县副县长，南通市委组织部副部长、部长，南通市委副书记。1959年10月进藏工作，1995年8月经组织批准离休。他在西藏工作30余年，长期担任领导职务，把一生献给了西藏的革命和建设事业，在他身上充分体现了“老西藏精神”和“两路精神”。

曹旭同志的逝世，使我们失去了一位优秀共产党员，党和人民将永远铭记。

来源：南通网

责任编辑：张义凌