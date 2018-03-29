原标题：吉林省环境保护厅原厅长石国祥等三人被开除党籍

吉林省环境保护厅原党组书记、厅长石国祥严重违纪被开除党籍、行政撤职

据吉林省纪委监委消息：日前，经吉林省委批准，吉林省纪委对吉林省环境保护厅原党组书记、厅长石国祥严重违纪问题进行了立案审查。

经查，石国祥严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金、违规经商办企业、在分配和购买住房过程中侵犯国家利益、向私营企业主借款并接受免费房屋装修、以借为名长期占用企业的住房和车位等。

石国祥身为党员领导干部，长期担任地方党委、政府领导，理想信念动摇，纪律意识淡薄，严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，其行为已构成严重违纪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议、省监委委务会议研究并报吉林省委批准，决定给予石国祥开除党籍、行政撤职处分，降为科员，办理提前退休手续；收缴其违纪所得。

石国祥简历

石国祥，男，回族，1960年3月生，在职研究生学历，1981年9月参加工作，1985年2月加入中国共产党。

1998年2月，任吉林市房地产管理局党委书记、局长；2001年5月，任吉林市昌邑区委副书记、副区长、代区长；2001年6月，任吉林省建设厅党组成员、副厅长；2005年7月，任吉林省长白山保护开发区管委会党工委书记、主任（正厅长级）；2008年11月，任吉林市委副书记；2009年5月，任吉林省旅游局党组书记、局长；2010年4月，任四平市委副书记、副市长、代市长；2011年1月，任四平市委副书记、市长；2015年1月，任吉林省环保厅党组书记、厅长。

2016年10月，吉林省委免去石国祥吉林省环保厅党组书记职务；2016年12月，吉林省十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议决定免去石国祥吉林省环保厅厅长职务。

吉林省信托有限责任公司原党委书记、董事长李伟严重违纪被开除党籍和公职

据吉林省纪委监委消息：日前，经吉林省委批准，吉林省纪委对吉林省信托有限责任公司原党委书记、董事长李伟严重违纪问题进行了立案审查。

经查，李伟严重违反政治纪律和政治规矩，片面追求地方经济利益，破坏生态环境，弄虚作假；违反中央八项规定精神，违规配备和使用公务用车、违规收受礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项、在干部选拔任用方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规从事营利活动、用公款购买礼品；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利套取财政资金、利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物、滥用职权造成国家巨大财产损失、私设“小金库”。其中，套取财政资金，涉嫌贪污犯罪；在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权造成国家巨大财产损失，涉嫌滥用职权犯罪。

李伟身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识淡漠，特别在担任白山市委书记期间，作风霸道，损公肥私，默许、纵容家属违规从事营利活动、收受他人大额财物，其行为完全丧失了共产党员的先进性和党员领导干部的公仆本色，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，已构成严重违纪，并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委批准，决定给予李伟开除党籍处分；经吉林省原监察厅报请吉林省政府批准给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

李伟简历

李伟，男，1958年1月出生，汉族，大学文化，1977年8月参加工作，1984年5月加入中国共产党。

历任：1997年5月，任吉林省建设厅副厅长、党组成员；1999年1月，任榆树市委书记（副厅级）；2002年6月，任长春市委常委、榆树市委书记；2002年8月，任长春市政府副市长；2008年1月，任白山市委书记；2015年9月至今，任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长。

吉林省安全生产监督管理局原党组成员、副局长刘贵锋严重违纪被开除党籍

据吉林省纪委监委消息：日前，经吉林省委批准，吉林省纪委对吉林省安全生产监督管理局原党组成员、副局长刘贵锋严重违纪问题进行了立案审查。

经查，刘贵锋严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

刘贵锋身为党员领导干部，对党不忠诚，理想信念丧失，漠视党纪国法，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，已构成严重违纪，并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委批准，决定给予刘贵锋开除党籍处分；按规定取消其退休待遇；追缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

刘贵锋简历

刘贵锋，男，汉族，1952年3月生，吉林敦化人，大学学历，1968年9月参加工作，1973年2月加入中国共产党。

1985年12月，任吉林省敦化市委常委、市委宣传部部长；1992年11月，任吉林省敦化市委副书记；1997年8月，任吉林省敦化市委副书记、市长；1999年1月，任吉林省敦化市委书记；2001年11月，任吉林省煤炭工业局党组成员、副局长；2009年1月，任吉林省安全生产监督管理局党组成员、副局长；2012年3月退休。

来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：霍宇昂