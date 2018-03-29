国防部回应“台湾交往法案”:有能力维护领土完整

原标题：国防部回应特朗普签署“台湾交往法案”：中国军队有足够能力维护国家主权和领土完整
国防部例行记者会今天（29日）举行，国防部新闻发言人任国强就有关热点问题回答记者提问。
记者：特朗普签署“台湾旅行法”后，先有台湾高雄市长陈菊赴美，后有美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚到台活动，台湾当局为此雀跃不已。请问如何看待这种所谓的“交流”？另外，日前我们看到台媒报道“台旅法”在签署之际，“辽宁舰”过航台湾海峡，台媒惊呼“暴风雨即将来临”。请问对此有何评论？
国防部发言人 任国强：我们坚决反对包括美国在内的任何国家与台湾发展任何形式官方往来和军事联系。台湾是中国的一部分，实现国家完全统一和中华民族伟大复兴，是任何人、任何势力、任何伎俩都阻挡不了的，中国军队有坚定的决心、充分的信心、足够的能力维护国家主权和领土完整。
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