婚姻登记严重失信的 将被限制招录为公务员

原标题：婚姻登记严重失信，将被限制招录为公务员！
国家发改委等多部门联合签署了《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》，婚姻登记严重失信当事人将面临14项联合惩戒措施，包括被限制招录（聘）为国家公职人员；限制登记为事业单位法定代表人；限制担任国有企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员；限制参评道德模范等荣誉。（李金磊）
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