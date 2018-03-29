武汉一家商场内发生垮塌事故 2名工人死亡2人受伤

原标题：武汉一商业广场内发生垮塌事故，致两名施工人员死亡两人受伤
楚天都市报3月29日消息，今天上午，在青山一商场内，一处装修施工区内发生垮塌事故，导致造成两名施工人员死亡，两人受伤。
有读者拍摄的现场照片显示，装修施工区内有钢结构倒塌，还有商户门面上的吊顶垮塌。
本文图均为 楚天都市报 图
今天晚上7时，记者现场，施工区域都已经封闭，不能进入。商场还在营业，商户称他们早上8时50分才到商场开门营业，都不知道发生事故。紧挨施工区的一家商户说，早上他们进店发现，店面一角柱子上的装修木板都开裂了，但不知道为何。商场是从去年就开始进行装修的。
今天中午，青山区政府官方微博发布消息称：3月29日上午7时47分，青山一商场既有建筑局部连廊改造，封闭施工中局部垮塌造成人员伤亡，经施工单位核查，两名施工人员死亡，两人受伤，伤者正在医院救治，无生命危险。市区有关部门正会同企业开展应急救援，并介入事故调查。
来源：楚天都市报
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