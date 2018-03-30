傅政华与30名律师界代表共话学习宣传贯彻宪法

原标题：司法部部长傅政华与30名律师界代表共话学习宣传贯彻宪法

来源：法制网

阳春三月芳华盛，草长莺飞喜向荣。

3月29日上午，北京春风和煦，暖意融融。新组建的司法部刚刚运转一周时间，正在快马加鞭地推进机构、人员重组整合，各项业务工作也在有条不紊地进行当中。

此时，王俊峰、吕红兵、高子程、肖胜方、皮剑龙、蒋敏、刘正东、陈有西、吴革、薛济民等30位律师界的骨干与翘楚受邀来到司法部机关，与部长傅政华、副部长熊选国一起参加座谈，共话如何更好地学习宣传贯彻宪法，为服务经济社会发展和推进全面依法治国，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威……”17日，在十三届全国人大一次会议上，新当选的国家主席、中央军委主席习近平左手抚按宪法，右手举拳，庄严宣誓，铿锵有力的宣誓声响彻人民大会堂，神圣庄严的一幕永载史册。

十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案，全面体现了党和人民在实践中取得的重大理论创新成果、实践创新成果、制度创新成果，更好适应了新时代中国特色社会主义伟大实践，对于进一步加强以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，具有十分重大的意义和极其深远的影响。

作为重新组建后的司法部召开第一个律师工作专题会议，此次迎来30名律师界代表，畅谈如何更好地学习宣传贯彻宪法，恰逢其时，意义深远。得知会议消息，傅政华部长非常希望同律师界代表们见个面，共同座谈，充分体现了新一届司法部领导班子对律师工作的重视，让在座的律师界代表们倍感温暖与鼓舞。

广大律师一致赞成和拥护修改宪法

“大家好，欢迎你们的到来！”上午9时许，傅政华部长大步走进会场，和30名律师界代表一一热情地握手问候，“今天我主动提出参加座谈，既是要听听大家学习宣传贯彻宪法的做法体会，也是想与律师朋友们见面交流。”

“本次座谈会的主要任务是认真学习领会习近平总书记在全国‘两会’上的重要讲话和全国‘两会’精神，深入学习宣传宪法精神，准确把握宪法修改的内涵和意义，增进律师行业维护宪法权威、捍卫宪法尊严、推动宪法实施的思想自觉和行动自觉……”熊选国副部长一段简短的开场白过后，座谈会正式拉开帷幕，律师界代表们开始逐一发言。

全国政协委员、全国律协副会长吕红兵第一个拿起了话筒，开门见山地讲到，“宪法修正案为实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供了最高级别、最强权威的法律保障，也标志着中国特色社会主义法治建设进入新时代”。

吕红兵认为，这次修宪，充分并集中体现了时代精神、发展理念、人民意志、法治原则，有迫切的现实必要、丰厚的人民期待、深刻的历史意义、久远的未来价值。他举例说，如确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，为推进国家治理体系和治理能力现代化以宪法的最高法律形式、最强法律效力提供了指导思想，国家治理体系的建设有了最高准则，国家治理能力的提升有了最强引领；再如，修改国家主席任职方面的有关规定，实现了国家宪法与党章规定的一致、实现了宪法相关规定彼此统一，为国家治理体系和治理能力现代化建设提供了长治久安的法律保障。

吕红兵的话刚讲完，全国人大代表、北京市律师协会会长高子程就接着发言说，本次修宪共有21处11个方面，体现了时代的选择、历史的选择和人民的意志，有利于党的领导和社会主义制度内在统一，是三位一体领导体制的内在要求，是党和国家长治久安的内在需求，有利于党的执政规律和社会发展规律内在统一。

在高子程看来，社会主义核心价值观入宪，有利于引领、推动和巩固全体社会成员团结奋斗的共同思想基础、道德根脉和文化氛围；修改国家主席任职方面的有关规定，体现了中国特色社会主义政治优势和制度优势，体现了事业所需、大势所趋和人民心声，有利于保证新时代新思想的贯彻落实，有利于保证国家的长治久安；宪法修正案增写监察委员会一节，为监察委员会行使职权提供了宪法依据，有利于巩固党的执政根基，有利于推进全面从严治党；生态环境入宪，有利于推进美丽中国建设，满足人民群众对美好生活的向往，等等。

“通过修宪，实现了我国宪法的又一次与时俱进，是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，体现了党的主张与人民意志的高度统一，体现了新时代理论创新、实践成果、伟大成就、宝贵经验、制度设计，为维护核心、为捍卫核心、为民族复兴提供了宪法保障。”高子程说。

“我认为此次宪法修改合时代、顺民意，我完全拥护、坚决赞同此次宪法修改。”全国人大代表、广东省律师协会会长肖胜方接着说道，“宪法怎样，法治就怎样，国家就会怎样。宪法的内容，并不是也不会一成不变。一个时代，有一个时代需要的宪法。时代新，宪法新。”

“越是领会修宪的时代意义，越是认同修宪十分必要。宪法修正案，从全局出发，从宪法高度，从治国理政角度，提出宪法内容的重大修改，这些修改的内容，既有保证党和国家长治久安的顶层设计，又有保障化解系列重大问题的制度安排，既管当下，又管长远，符合新时代之需。”肖胜方感叹说，“完善宪法内容，落实重大改革需于法有据，推进合宪性审查，更能激发国人工作热情，更能提升中国法治力量，更能推进治理体系和治理能力建设，更能筑牢民族复兴的思想基础，更能提速民族复兴进程，更能保障新时代中国特色社会主义建设成果。”

“世易时移，变法宜矣。”全国律协副会长、安徽天禾律师事务所蒋敏引用了《吕氏春秋》中的一句经典谈到，变法是时代的需要，与时俱进是宪法必备的品格，在新形势下，宪法作出适当修改体现了党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求，是十分及时、必要的，客观上解决了宪法的进步性、长期性和稳定性问题，保持了宪法持久的生命力。

蒋敏则认为，“本次宪法修改是根据新时代坚持和发展中国特色社会主义的新形势新实践的需要，对宪法部分内容进行的修改，既保持了宪法的连续性、稳定性、权威性，又推动了宪法的与时俱进。同时，本次宪法修改贯彻了科学立法、民主立法、依法立法的精神和原则，履行了法定程序”。

全国政协委员、北京金台律师事务所律师皮剑龙还注意到，此次修宪有几个“重大特点”。

皮剑龙说，修宪体现了全国广大人民的共同意愿。这次宪法修正案将科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，将中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，将生态文明建设，将修改国家主席任期，将设立监察委员会等写进宪法，充分体现了全国广大人民的共同意愿，体现了党的主张和人民意志的高度统一，明确了全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的共同思想基础，有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

“本次修宪还将全面依法治国提升到一个新高度。”皮剑龙接着说，“这次修宪，是我国法治建设新的里程碑，将全面依法治国提升到了一个新的高度。将健全社会主义‘法制’改为‘法治’，一字千金，体现了国家对以宪法为核心的中国特色法律体系的重视与全面依法治国、厉行法治的决心。”

王俊峰也列举了自己对此次宪法修改的认识，这次宪法修改，从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略的高度作出一系列重大安排：将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，把党的指导思想转化为国家指导思想，实现国家指导思想与时俱进，有利于巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础；将“五个文明”协调发展和建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国写入宪法，调整充实了中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容……

上海市君悦律师事务所律师刘正东、浙江京衡律师事务所律师陈有西、北京中闻律师事务所律师吴革、江苏省律师协会会长薛济民也纷纷发言阐述了自己对此次宪法修改的认识，在场律师一致表示，宪法修改是时代大势所趋、事业发展需要、党心民心所向，对于党和国家兴旺发达、长治久安具有重大意义。

听完律师们的积极踊跃发言，傅政华部长语重心长地说：“今天这个会议，是重新组建后的司法部召开的第一个律师工作专题会议。我也是学法律的，如今又和大家成为了‘同行’，在事业上更希望我们都是推进全面依法治国的奋斗者！”

“宪法修改是党和国家政治生活的一件大事，意义十分重大。”傅政华部长声音洪亮，充满感情地说，“不仅是今天在场的律师，全国广大律师都在此次宪法修改过程中起到了十分积极的作用，律师可以说是最懂法律的人，你们对宪法修改的支持与拥护，为推进全面依法治国贡献了重要力量，在此我向大家表示由衷的感谢！”

律师要做学习宣传宪法“带头人”

“广大律师要以实际行动承担起维护宪法尊严、推动宪法实施的职责使命。律师作为特定的法律群体，其一言一行对宪法和法治的维护、对舆论和群众的导向具有特殊意义，特别是在媒体如此发达的今天，律师要时刻牢记自己作为社会主义法律工作者的身份，无论是在业务活动还是社会活动中，发表言论和实施行为时，都要符合宪法规范、职业规范、纪律规范，注重言行尺度，用行动维护宪法权威、捍卫宪法尊严、推动宪法实施。”蒋敏在发言时畅谈了自己对律师学习宣传贯彻宪法的理解。

不仅如此，蒋敏还讲到，律师协会作为行业组织，更要负起学习宪法、宣传宪法、遵守宪法的带头责任，律师协会要引领全国36万名律师更加自觉地维护宪法权威，更加坚定地推进宪法实施，做宪法忠实的崇尚者、拥护者、捍卫者和践行者。

蒋敏发言刚一结束，熊选国副部长就笑着介绍说，蒋敏是中华全国律师协会的新闻发言人，明天还要代表全国律协在新闻发布会上发言，第一个内容就是关于如何学好宪法。

傅政华部长听了很高兴，向他提出了一个“特殊要求”，希望能够把今天座谈会上讲到的有关拥护支持宪法修改的内容增加进去，让更多的人都能了解到宪法修改的重大意义。

傅政华部长深知律师是社会主义法治建设的重要力量，他也坦言，今天召开这个座谈会，就是要贯彻落实党中央的部署和要求，推动律师学习宣传和贯彻实施宪法不断深入，也因此，他对律师主动带头学习宣传贯彻宪法寄予了厚望。

于是，傅政华部长给广大律师提出了三点要求，即广大律师要带头学习宣传和贯彻实施宪法，发挥自身优势，做宪法忠实的崇尚者、拥护者、捍卫者和践行者；要从遵守宪法、维护宪法权威的高度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定自觉地拥护党的领导，把党的领导贯彻落实到律师工作的各方面、各环节；要忠诚履行宪法和法律赋予的职责，维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平正义。

身为广东省律师协会会长的肖胜方当场表态说：“作为人大代表中的省律师协会会长，我将继续做好桥梁纽带，把律师及其面对的广大公众的声音真实反映到党和国家决策层，同时也致力于把党和国家的方针政策传递给律师行业和社会公众，带领广东4万律师增强宪法意识，带头尊崇宪法，学习宪法、遵守宪法，维护宪法，运用宪法，在律师行业贯彻践行好，充分体现法律人对宪法法律的信仰和恪守，坚定不移做宪法的信仰者、实践者、维护者！”

吕红兵也谈到，宪法的生命在于实施，宪法的权威在于实施。培育和增强各级领导干部和广大群众的宪法意识任重道远，应该在国家层面统筹规划、通盘考虑、统一安排，开展新一轮的大规模、全覆盖的普及宪法活动，使尊宪、学宪、守宪、维宪成为每一个公民的法定义务和自觉习惯，使践行和弘扬社会主义法治精神成为社会良好风尚。

薛济民说，修改宪法是为了更好实施宪法，更好发挥宪法的根本法作用。宪法的根基在于人民发自内心的拥护，律师应当发挥专业优势，将宪法宣传教育作为重要任务，采用灵活多样的形式和手段、鲜活生动的语言和事例，扎实开展宪法的学习宣传教育，增强广大人民群众的宪法意识，为加强宪法实施和监督营造良好氛围。”

高子程也接过话头说，我们要在规范自我、提升自我的同时，严管队伍，夯实本领，以案释法，身体力行，守住底线，打造品牌，通过律师的专业优势、实践优势、信息优势、传播优势、引导优势、服务优势，努力使宪法精神进入职业所及的各阶层、各领域，使之融入生活、融入工作、融入言行，使践行宪法精神成为全体社会成员的行为习惯，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定四个自信，增强四个意识，以实际行动忠心维护党中央集中统一领导，在服务伟大事业、伟大工程、伟大改革的历史新局中，践行普法责任，作宪法精神的弘扬者、宪法权威的维护者、宪法实施的推动者。

高子程还谈到，要加强宪法地位，彰显宪法效力，普及宪法知识，培养宪法意识。在行业、在协会、在律所，主动宣传贯彻领袖讲话和宪法精神，真正学懂、弄通、做实，更好地发挥宪法的规范、引领、推动和保障作用。引领行业，维护核心、服务核心、拥护领袖、助力大局，成为铁一般信仰、铁一般信念、铁一般担当、铁一般纪律的令党和政府放心、人民群众满意的律师队伍，以更大的力度、更实的措施为经济社会发展，为首善之区建设，为社会和谐稳定，为实现全面小康、为中华民族伟大复兴贡献力量，不辜负党的信赖和人民重托。

对于学习贯彻宣传宪法，吴革也有自己的看法，他说，律师制度是一个国家法律制度的重要组成部分，律师队伍是依法治国的一支重要力量，律师是从不同于公检法的层面和维度，在共同维护我国宪法和法律的正确实施。律师认真办好每一个案件，服务好每一个当事人，让当事人在每一个司法案件中感受到公平正义，就是在践行宪法精神，维护法律正确实施。

此外，刘正东还谈到，宪法的生命在于实施，宪法的权威在于实施，而宪法实施的基础在于宪法的学习宣传教育。鉴于此次宪法修改内容较多、意义深远，有必要开展更为有效的宪法大宣传活动，对此建议有关部门，如以“国家宪法日”为中心持续开展“宪法宣传周”活动，进一步加大宪法的宣传力度，充分发挥公共法律服务从业人员在宪法宣传中的主体作用，以进一步增强宪法宣传的效果等。

“作为社会主义法治工作者，律师必须牢固树立宪法意识，坚定宪法自信，增强宪法自觉，恪守宪法原则，弘扬宪法精神，维护宪法权威，做尊崇宪法、学习宪法、宣传宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的表率，做宪法精神的坚定信奉者、践行者、倡导者、传播者！”王俊峰总结说。

对在场律师们的积极响应，傅政华部长频频点头，不停地在本子上勾勾写写，记录着一些重要内容。

律师在依法治国实践中将大有可为

“宪法修订通过后，贯彻落实宪法，实现依宪执政，是下一步律师界的重要任务，也是律师行业的神圣使命。”陈有西道出了自己的心声，“36万中国律师是国家法治建设的重要力量，在宪法修订、依宪治国的大环境下，期待司法部进一步加强这方面的领导，加强对全国律师贯彻执行宪法的指导，让中国律师行业中的维护宪法权威的行动，同立法机关、行政执法机关、司法机关形成有机协调的配合，让律师在依宪治国的进程中，发挥更大的作用。”

听完陈有西的发言，熊选国副部长向傅政华部长介绍说，陈有西曾经在政府部门供职，是一名资深的老党员。

“有多少年党龄了？”部长亲切地问。

“部长好，我是个有40多年党龄的老党员了。”陈有西一脸自豪地回答说，在场也有几个人纷纷举手，称自己的党龄都在40年以上了。

“不瞒你们说，我都有45年党龄了。”傅政华部长也报出了自己的党龄，随后还询问了当前律师行业中党员所占比例。

“32%左右。”现场有人回答。

对于这样一个数字，傅政华部长觉得虽然很不错，但还是有些“不够”。他收起笑容郑重地告诉大家，律师工作最重要的就是要坚持党的领导，如果能够将党的领导这一点抓住抓好，就一定能够打开一片新的局面。

事实上，如今我国律师事业的发展可以说如火如荼——党的十八大来，在以习近平同志为核心的党中央的重视和关心下，律师制度改革不断深化，律师事业全面发展。到去年年底，全国律师数量达到36.5万多人，律师事务所发展到2.8万多家，律师年办理各类案件550多万件，担任法律顾问61万多家，年承办法律援助案件50多万件，提供各类公益法律服务300多万件，广大律师在服务经济社会发展、推进全面依法治国实践中发挥了重要作用。

吴革一直对未来律师行业的发展充满信心，在他看来，未来十年将是中国法律服务产业大发展的十年，届时律师的数量、质量、业务收入将会远超此前三十多年发展的总量，跻身世界领先地位。我们律师和律师事务所，应该抓住抓好机遇，撸起袖子加油干。但是，打铁还需自身硬！只有加强自身建设，才能更好的服务社会。

吕红兵也谈到，政府工作报告提出的“完善公共法律服务体系”，为新时代我国律师事业发展提供了机遇，也提出了挑战。

“法治中国的新时代，属于每一个律师，每一名律师都是新时代法治中国的见证者、共建者、共享者。我们要像总书记所说的，趁着新时代的浩荡东风，加满油、把稳舵、鼓足劲，劈波斩浪，扬帆远航，胜利驶向充满希望的明天！”吕红兵坚定地说。

看着眼前个个热情洋溢的律师们，傅政华部长谈到，实践证明，律师队伍是一支党和人民可以信赖的队伍，当前，全面依法治国实践为广大律师提供了一个难得的历史机遇，中央又将全面依法治国委员会办公室设在了司法部，律师工作必将在建设社会主义法治国家的历史进程中大有作为。

“以前工作中，我曾接触过很多国际友人，他们都对当前中国的发展赞赏有加，无论是当前经济增长速度还是社会稳定水平，中国都当之无愧的名列世界前茅，因此，广大律师一定要旗帜鲜明、立场坚定、充满自信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不忘初心、砥砺前行，不断开创律师行业新篇章！”部长说。

对于广大律师对律师行业未来发展的新期待，傅政华部长给大家吃了个定心丸，他说，司法行政机关和律师协会是律师的“娘家”，在保障律师执业权利方面，更是责无旁贷，要有温度、有态度、有作为，让律师能信赖、能依靠，做律师事业发展的坚强后盾。

部长此话一出，场内随即响起了久久热烈的掌声。

在热烈的掌声中，傅政华部长又提出，希望广大律师能够尽心尽力为全面依法治国更好地发挥应有作用、出谋划策，并悉心地叮嘱律师公证司的工作人员为大家留下电话、书信等畅通的联系渠道。

“作为律师，一定要提高政治站位，始终把党的领导放在首位，只有更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，努力拼搏，奋发进取，才能不断开创新时代律师工作新局面，为全面依法治国、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大的贡献！”傅政华部长铿锵有力的声音为此次座谈会画上了一个圆满的句号。

法制网北京3月29日讯

责任编辑：张岩