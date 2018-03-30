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中船集团与中船重工合并？ 中船集团：未得到通知

中船集团与中船重工合并？ 中船集团：未得到通知
2018年03月30日 19:26 第一财经
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　　[中船集团称未得到任何有关合并事项的通知]中国船舶晚间公告，近日，有媒体报道了国务院原则上批复中船集团和中船重工合并等内容，公司就报道内容进行了核查，并向本公司控股股东中船集团进行了专项函询。中船集团称未得到任何有关合并事项的通知，就此事项也无任何应披露而未披露的信息。

责任编辑：张义凌

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