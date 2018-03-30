去年处罚非法“一日游”案件106件 创历史新高

原标题：82家旅行社涉非法“一日游”被查

新京报讯 （记者沙璐）记者昨日从北京市旅游委了解到，今年将下决心整顿旅行社，继续治理非法“一日游”乱象，同时要求在京各旅行社向旅游行政部门依法填报经营和财务信息，全面掌握北京旅行社的整体经营情况。

旅行社违法违规先暂停经营再处理

数据显示，2017年1月1日至2018年3月27日，市旅游委质监所受理各渠道投诉3476件，其中涉及旅行社投诉1829件。通过对投诉对象、主要投诉原因分析发现，投诉旅行社的问题主要集中在不履行合同、履行合同未达到服务标准，以及合同变更、擅自解除合同等方面。

市旅游委相关负责人表示，针对旅行社投诉量高发、游客利益屡屡受损的情况，今年北京市旅游委下决心整顿旅行社，规范旅行社经营行为，对违反旅游法律法规及市旅游委相关规定的行为，将果断采取措施，先暂停其旅行社业务经营，再进一步处理。

非法一日游投诉量同比下降44%

非法“一日游”仍是治理重点。市旅游委执法大队队长祝学庆表示，2018年将会同“旅游警察”等相关部门治理非法“一日游”乱象。对天安门广场、故宫、前门、王府井、德胜门等重点点位非法揽客和散发旅游小广告现象、强迫游客消费行为、以旅游+摄影、宗教朝拜、疗养居住、户外运动、游学、研学、表演等各种各样的“旅游+”模式作为掩盖来骗取游客钱财行为、导游领队行程中侮辱游客行为等，将发现一起，查处一起。

据其介绍，2017年共受理与非法“一日游”有关投诉897件，同比2016年的1612件投诉下降了44%，全年处罚案件106件，涉及82家旅行社和24名个人，累计罚没金额225万余元，处罚数量及种类均创下了历史新高。

■ 监管

旅行社须上报经营财务信息

2017年以来，北京陆续发生一些涉及旅行社的集中投诉事件，包括海涛旅行社、青扬五洲旅行社、永利国际旅行社、海云天地旅行社等，投诉主要问题集中在旅行社收取游客大量旅游套餐款、出境游押金、非法销售理财产品等，由于企业经营不善、资金链断裂甚至涉嫌违法导致游客利益受损。

为更好保障游客权益，掌握行业信息，市旅游委行管处处长张靖介绍，之前旅行社每年定期向统计部门填报一次信息。今年开始，要求在京各旅行社向旅游行政部门依法填报经营和财务信息，包括员工情况、组团情况、导游情况、经营收入利税情况等，全面掌握北京旅行社的整体经营情况。另外，这些信息还要跟电子行程单系统对接整合，实时了解北京组团的各旅行社动态。

张靖表示，旅行社属于轻资产企业，很多新成立的旅行社没有太多固定资产，加上旅游产品属于预付类产品，这时旅行社容易集聚大量的资金，而旅行社的经营决定了其是否能很好地保管游客的团款资金，因此旅游行政部门需要掌握了解旅行社的经营情况，以保障游客团款资金安全，对行业更好地监管。

此外，今年还将推行北京市旅游行业信用监管平台，将所有旅游企业和旅行社的经营、纳税情况以及在金融系统和银行系统的信用值等进行综合评估，最后希望将整体的企业信用情况向社会公示，供游客参考。

责任编辑：张岩