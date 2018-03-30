条码支付新规下月实施 单日累计交易额应不超500

原标题：条码支付新规下月实施

资料图。中新社记者 骆云飞 摄

4月1日起，央行发布的《条码支付业务规范》将正式实施。届时扫码支付分为四个风险等级，其中，对于风险防范能力等级最低的静态条码，央行规定同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。

根据央行新规，条码支付交易验证可以组合选用三类要素：一类是仅用户本人知悉的要素，如静态密码；另一类是仅用户本人持有并特有的，不可复制或者不可重复利用的要素，如经过安全认证的数字证书、电子签名，以及通过安全渠道生成和传输的一次性安全验证码等；还有一类则是用户本人的生物特性要素，如指纹等。

新规对风险防范能力进行分级，对个人客户的条码支付业务进行限额管理：（一）风险防范能力达到A级，即采用包括数字证书或电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，可与客户通过协议自主约定单日累计限额；（二）风险防范能力达到B级，即采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过5000元；（三）风险防范能力达到C级，即采用不足两类要素对交易进行验证的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过1000元；（四）风险防范能力达到D级，即使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

□记者 钟源 北京报道

来源：经济参考报

责任编辑：张岩