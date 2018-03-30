应急管理部党组书记:机构改革确保老干部事有人管

原标题：应急管理部党组书记：机构改革中要确保老干部的事情有人管

3月28日，应急管理部召开老干部会议，党组书记黄明出席会议并讲话。中华人民共和国应急管理部官网 图

3月28日，应急管理部召开老干部会议，传达学习贯彻党中央对深化党和国家机构改革的有关精神，向老同志通报应急管理部机构改革有关情况，部署加强机构改革中的老干部工作。应急管理部党组书记黄明出席会议并讲话。

黄明指出，要始终不忘老同志的历史功绩，大力弘扬尊老敬老的优良作风和传统美德。近年来安全生产工作务实推进，成效显著，都是在老同志们多年来打下的坚实基础上取得的，都是当年在老同志、老前辈们的带领下取得的，党和人民不会忘记，应急管理部党组和全系统广大干部职工也不会忘记。

黄明要求，要深刻认识推进应急管理部机构改革的重大意义，坚决拥护改革、积极支持改革。将有关部门的职责整合，组建应急管理部作为国务院组成部门，是以习近平同志为核心的党中央着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应人民群众对美好生活向往的重大决策，是推进国家治理体系和治理能力现代化、提升我国防范化解重特大安全风险能力的重大决策。推进应急管理部机构改革责任重大、任务艰巨，全系统必须同心同德、同心同向，老同志要发挥政治优势、经验优势、威望优势，积极拥护改革、支持改革，为推进中国特色应急管理体制建言献策、营造良好的环境，全面提升我国防灾减灾救灾能力，当好党和国家的“守夜人”。

黄明强调，关心老同志、尊重老同志、爱护老同志是我们党的优势和传统，中央出台了一系列尊老惠老政策，近期中组部又专门部署机构改革期间的老干部工作，各级党组织要坚决落实好中央关于老干部的各项政策，用心用情做好老干部服务保障工作，让老干部在政治上更加有荣誉感、组织上更加有归属感、生活上更加有幸福感。要全面落实老干部政治待遇，按照有关要求进一步完善和落实阅读文件、参加重要会议和活动、情况通报、参观学习和走访慰问等制度，健全与老干部经常性沟通交流工作机制。在机构改革中，要充分保障老干部的合法权益，着力落实好离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制，确保老干部的事情有人管、工作经费有保障、党组织活动不断线、服务水平不降低。要用足用好涉老有关政策，抓好老干部活动室建设、医疗就诊服务、社会化便利养老服务等事项，让老干部共享改革发展成果。

应急管理部党组副书记付建华传达学习了中央有关文件，党组成员孙华山主持会议。近年来退出领导岗位的老同志、原安全监管总局离退休干部局全体人员、应急管理部和国家煤矿安监局机关各司局主要负责人、驻部纪检组、应急指挥中心负责人、各在京直属事业单位党政主要负责人参加会议。

来源：微信公号“中华人民共和国应急管理部”

责任编辑：张玉