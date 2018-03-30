国务院新部门调来一位将军 自家人管起了自家事

原标题： 国务院新部门为啥调来一位将军？

撰文丨李岩

国防部的例行记者会越来越重视多媒体手段。

3月29日，国防部新闻发言人任国强在记者会中同样播放了一则短片，名字叫《老兵》，其回应的问题涉及新组建的退役军人事务部。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，几天前的消息披露，第81集团军政委方永祥少将出任退役军人事务部副部长。这意味着，这个专司退伍军人服务的部门迎来了军内领导，可谓“自家人管起了自家事”，而类似的“将军部长”并不多见。

将军给部长做副手

方永祥是福建人，今年52岁。此次进京述职前，他曾长期在原南京军区所属部队服役，资料显示其曾任第31集团军某师政委、第1集团军政治部主任。

算上此次调任新组建的退役军人事务部，方永祥的职位在军改后可谓一年一换：

2016年夏，方永祥从刚刚转隶东部战区的第1集团军政治部主任一职调任东部战区陆军政治工作部副主任；

2017年5月，方永祥首次以第81集团军政委的身份在媒体上亮相；

2018年3月，方永祥调任新组建的退役军人事务部副部长。

这位基层经历十分丰富的少将被媒体称为退役老兵在新主管部门中的“娘家人”。

除了方永祥任副部长，目前披露出来的该部门部长是长期任职于民政部的孙绍聘。

公开简历显示，年长方永祥6岁的孙绍聘1984年大学毕业后便进入民政部工作。2009年，其以民政部优抚安置局局长的身份提任民政部副部长。3年后被“外放”地方，经山东、山西两地锻炼后，2017年他重回民政部，接手退役军人事务部部长前，还曾在原国土资源部短暂任职。

不难看出，其在民政部的工作履历中同样没少和军队打交道。此番机构改革和人事调整，可谓将退役军人安置工作的软件、硬件都得到了优化。

5700万退役军人的安置问题

据公开数据，新中国至今我国累计约有5700万退役军人。

军事评论员、原军委总参谋部上校岳刚告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），退役安置工作表面上看是一个经济问题、一个民生问题，深层次看，实际上是一个国防问题，一个政治问题。

“退役军人加上其身后的家庭人口，这是一个非常庞大的人群基数。”岳刚说，这五千多万的退伍军人的安置工作关乎200万现役军人，因此安置好退役军人将是国防发展大厦的坚强柱石。

然而随着经济社会发展，退役军人安置工作既有体制机制暴露出越来越多的问题。

民政部原优抚安置局退役士兵安置处处长邹波在公开演讲中曾透露，其开展工作需要找国务院各个职能部门或者地方政府，“要么是要优惠政策，要么就是要钱要岗位，实际工作难度大。”退役安置工作的不到位，同时带来了更严重的问题。邹波坦言，从2011年以来征兵难的问题越来越突出。

责任过于分散是目前公认的军人退役安置工作亟待解决的问题之一。

实际上，政知君梳理发现，士兵、军官的退役安置工作从建国初就分由不同部门负责。

建国后，1951年底中央设立专业建设委员会专司军转干部安置工作。1975年，邓小平亲自批准成立国务院军转干部安置工作小组办公室，再到2008年那轮国务院机构改革，组建人社部下设军官转业安置司。而和军转干部安置不同，士兵退伍安置工作在建国初由中央人民政府内务部下设的优抚司主管。随后几十年几经辗转，此次机构改革前由国务院民政部优抚安置局负责。

一直以来，安置退伍军人的职能涉及若干国家部委以及多个军内部门。曾在原总政干部部老干部局任职的朱少军总结称，退役军人安置工作涉及党、政、军10 多个职能部门，存在职责和权利不明确、集中与分权不当问题，由于缺乏一个权威的决策机构，遇到矛盾困难和意见分歧时，限于职能权力或部门利益，各单位很难协调一致，有的问题一拖就是数年。

此次新组建退役军人事务部的思路，即化零为整。

岳刚告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），组建退役军人事务部，体现了优化协同高效的原则，避免政出多门，推诿扯皮的现象。

实际上，不少国家都为此设置了专门的部门。拿美国举例，其专设的退伍军人事务部是规模仅次于国防部的第二大内阁部，在美全国有57个办事机构，算上所属的医院、诊所和国家公墓等单位，总雇员超过37.7万人。

今年的全国两会中，习近平明确指出：“不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇。”军事专家潘新毛就此向媒体表示，解决了军人退役的“后顾之忧”，服役时就会更尽心尽力，更有助于军队的战斗力建设。

根本解决政府的“无限责任”

体制机制得到了优化，人员配备得到了调整，那么下一步的工作将如何开展？

政知君注意到，全国政协委员、国防大学联合勤务学院联勤管理系主任郝万禄此前向媒体透露了自己的看法。

郝万禄认为，保障范围应更加合理。适应独生子女成为退役官兵主体客观态势，推动政策优待范围向退役军人家庭成员全员覆盖延伸，确保官兵前方有激情、后方无顾虑。另外，保障方式上，应由转业安置保障为主向退役安置保障为主转变。对退役军人安置保障立足于“退役”，不再强调“转业”，从根本上解决政府的“无限责任”问题。由国家“大包”向主要负责基本生活待遇和提高就业能力转变。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，上述专家认为可以改进的地方正体现了中国和许多发达国家之间的差别，而这些不同，将向中国改善相关工作提供宝贵经验。

首先，保障政策方面外军相对更为优厚。拿医疗保障举例，邹波透露，我国现行政策下，国家对残疾军人、带病回乡退伍军人等提供不同的医疗优惠待遇。不少国家都规定，退役军人可以继续在军队的医疗系统就医，享受免费医疗，同时家属也享受部分减免。

另外，一些国家还提供了技能培训，授人以渔。例如，美国政府对退役军人一律不负责安排工作，但提供较高的福利待遇和就业、培训、咨询等服务。在退伍军人职业技能培训上，美国官方除了提供高额助学金，还规定退役军人最多可享受18个月的职业技能培训。

责任编辑：初晓慧