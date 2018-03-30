古特雷斯:中国是半岛问题解决方案极为重要贡献者

原标题：（国际）古特雷斯：中国是朝鲜半岛问题解决方案“极为重要的贡献者”

新华社联合国3月29日电（记者王建刚 尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯29日高度赞扬中国在解决朝鲜半岛问题上所扮演的角色，称中国是朝鲜半岛问题解决方案“极为重要的贡献者”。

古特雷斯当天在联合国总部回答记者提问时说，“最近朝鲜领导人访问中国，我为此深受鼓舞。我认为中国是对这一地区问题解决方案极为重要的贡献者。”他还说，“我对事态最新进展以及朝韩将举行领导人会晤的消息深感欣慰”，“坚信已经有机会解决几个月前我们还认为是最大威胁的一件事情”。

古特雷斯对计划中的朝韩以及朝美领导人会晤寄予厚望，认为恢复半岛北南对话及朝美之间的谈判是“必要的”。他也同时表示联合国将在朝鲜半岛问题上继续发挥作用。

此外，将于3月底卸任的联合国负责政治事务的副秘书长杰弗里·费尔特曼当天也表示，中国在解决朝鲜半岛问题上发挥了“关键作用”。他同时也强调多边体系的重要性，呼吁国际社会在重大问题上保持团结。

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问，其间中朝领导人就推动半岛形势走向缓和等问题举行会谈。（完）

责任编辑：初晓慧