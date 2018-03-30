陕西华阴女村委副主任被捕:纠集人员围攻民警法官

原标题：陕西华阴一女村委副主任被批捕：纠集人员围攻民警法官打村民

陕西渭南华阴市一名53岁女村委会副主任，打着为村民“谋福利”的幌子，在2016年1月纠集多人围攻处警民警，同年4月又纠集20多人拦截、围攻办案法官，去年8月因债务纠纷纠集多人殴打村民。3月16日，这名女村副主任及其他涉案人员共5人被批捕。

女村副主任纠集人员

先后围攻民警和法官

3月23日，华阴市公安局对该局开展扫黑除恶专项斗争进行了通报。华商报记者了解到，在专项斗争中，该局办理了华山镇南洞新村女副主任李某等10人寻衅滋事、妨害公务案。

一名办案民警介绍，南洞新村位于华山景区附近，此前有一企业依法取得了该村一块土地的使用权，但该村部分村民认为土地属于该村所有，因此在施工期间发生矛盾。

2016年1月中旬，该局玉泉派出所接到报警，在南洞新村有人阻拦施工，值班民警赶到现场时，被李某纠集的多人强行围攻，警服被撕烂并遭到推搡。接到情况汇报后，该局指派治安大队介入调查，并依法对涉案人员进行了处理。

同年4月28日上午11时许，陕西省高院一法官及助理法官等人，依法到华阴市国土资源局调查南洞新村与一公司土地纠纷案件，在准备离开时，被李某与已病故的该村副主任申某纠集的20多人强行拦停制式警车，并对已退回国土局大厅的法官进行拉扯。接到报警后，该局立即安排西岳派出所介入调查。

去年8月24日，在民警调查李某等人涉及的妨害法官执行公务案件期间，其又以处理债务纠纷为名，将村民贺某叫到家中，并纠集6名村民小组组长等人对贺某进行殴打，导致贺某受伤。

“因为2016年发生的两起案件，有涉案人员一直未到案、案情比较复杂等因素，案件一直在办理中。”民警介绍，打黑除恶专项斗争开展后，该局成立专案组秘密调查，确定了李某等人借为村民“谋福利”的幌子，藐视法律的犯罪事实，并于今年2月借李某去镇政府开会之机，成功将其抓获，其余4名涉案人员随后相继落网。

3月16日，李某等5人被检察机关依法批准逮捕，警方正对案件详情作进一步调查，并对相关涉案人员进行追捕。

10名公职人员赌博被抓

被纪委处理

据了解，从去年12月下旬起至今，华阴市公安局在专项斗争中，共破获刑事案件263起，其中破获涉恶案件15起，抓获涉恶类犯罪嫌疑人32人，其中打掉犯罪团伙3个，目前已逮捕12人；抓获寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、破坏选举秩序等涉恶违法行为人21人；破获吸毒案41起、查处涉毒人员41人，强戒32人，社区戒毒9人，其中有2名村干部被分别处以强制隔离戒毒和社区戒毒；查处赌博案件2起，行政拘留18人。

其中，今年1月28日，在城区一商城查处一起赌博案件，现场抓获王某等14人，其中10人属于公职人员，将情况上报由华阴市纪委进行党政纪处理；今年2月，抓获犯罪嫌疑人孙某等4人，严厉打击非法采砂行为。

民警介绍，通过专项斗争的宣传、震慑和打击，当地社会治安极大改善，今年一季度刑事发案率比往年同期下降了33.3%。华山镇仙峪口村目前正大力发展农家乐，当地一名村民表示，扫黑除恶专项斗争开展以来，村里的治安环境更好了，游客来游玩也更加放心。

为推进专项斗争开展，华阴市公安局在辖区共张贴了8000余份扫黑除恶通告，悬挂上千条横幅，有8辆宣传车流动播放扫黑除恶音频，并通过微信等网络方式宣传，设立举报箱和举报电话，开通网上举报平台收集相关线索。

华阴市政协副主席、公安局局长陶水龙表示，下一步，该局将重点打击把持基层政权、操纵破坏基层选举、垄断农村资源、侵吞农村集体财产的村霸，及在重点项目建设过程中煽动村民闹事、强买强卖、强揽工程、强行阻工等黑恶势力；重点打击非法高息放贷、暴力及软暴力讨债等黑恶犯罪。

同时，继续发动全民扫黑除恶，为当地经济社会发展创造良好治安环境，全面提升市民的安全感、获得感和幸福感。

来源：华商报

责任编辑：张玉