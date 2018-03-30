原标题：青岛户籍新政发布：城区购房90平方米可落户

青岛户籍新政发布，城区购房90㎡新区60㎡可落户。资料图

3月30日，青岛市人民政府发布了《关于深化户籍制度改革的实施意见》，全文如下：

各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，市政府各部门，市直各单位：

根据国务院办公厅《关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》（国办发〔2016〕72号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进农业转移人口市民化的实施意见》（鲁办发〔2016〕50号）要求，结合我市实际，现就我市深化户籍制度改革提出以下实施意见。

一、总体要求

（一）基本原则。

1。积极稳妥、规范有序。充分考虑我市经济社会发展实际和城镇综合承载能力，优先解决存量，有序引导增量，合理引导农业转移人口落户城镇的预期和选择。

2。以人为本、尊重意愿。尊重城乡居民自主定居意愿，自愿迁移落户，依法保障农业转移人口合法权益，不断提升长期在青工作生活的外来人口归属感、幸福感。

3。适度放宽城区、大幅放宽新区、全面放开县域。实施分区域、分类别、差别化落户政策，引导人口合理有序流动。严格限制城镇居民到农村落户。

4。统筹配套、强化保障。完善户籍制度改革配套政策，提高基本公共服务均等化水平，实现教育、就业、医疗、养老、住房保障等基本公共服务全覆盖。

（二）发展目标。重点解决在青工作生活时间长、就业能力强、能够适应我市产业转型升级和市场竞争环境的人口落户问题，稳步提高常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率，加快农业转移人口市民化进程。放宽户籍准入条件，简化落户程序，加快人才引进，优化人口结构，完善配套政策，促进户籍制度与人口流动、人才引进、产业发展、公共服务相协调。完善居住证制度，建立人口信息管理制度。到2020年，全市常住人口规模达到1000万人左右，户籍人口规模达到850万人左右，户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率分别达到63%和75%。

二、适度放宽城区落户政策

城区落户政策实施范围为：市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区。

（一）人才引进落户。

1。符合下列条件之一的，本人须依次选择在合法固定住所、单位集体户、市或区人才集体户申请落户。

（1）两院院士、国家千人计划、国家特支计划、国家有突出贡献的中青年专家、长江学者、中科院百人计划、新世纪国家百千万人才工程一二层次人选、国家杰出青年基金获得者、享受国务院特殊津贴人员、省部级有突出贡献的中青年专家、省泰山或齐鲁系列人才工程等人员。

（2）具有正高级专业技术资格的人员；50周岁以下，取得博士学位或硕士学位，或具有副高级专业技术资格，或具有高级技师职业资格，或在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖的人员；45周岁以下，具有全日制本科学历或学士学位的人员。

2。在城区有接收单位，符合下列条件之一的，本人须依次选择在合法固定住所、单位集体户、市或区人才集体户申请落户。

（1）45周岁以下，具有中级专业技术资格，或具有技师职业资格的人员。

（2）近3年获山东省一类职业技能竞赛一等奖或青岛市一类职业技能竞赛前10名的人员。

（3）40周岁以下，具有全日制普通专科学历，或取得高级工职业资格后且在青岛市按规定连续缴纳社会保险满1年的人员。

（4）35周岁以下，取得中级工职业资格后且在青岛市按规定连续缴纳社会保险满2年的人员。

以上人才落户，由人力资源社会保障部门引进后出具人才引进情况登记表，公安部门凭人才引进情况登记表办理落户手续。

3。引进紧缺急需等特殊人才和新兴、高新产业人才，由市发展改革委、市公安局、市人力资源社会保障局等相关部门研究，报市政府同意后，公安部门办理落户手续。

引进人才在我市取得合法固定住所的，可按有关规定办理配偶及未婚子女落户。

（二）居住落户。在城区购买单套商品住宅建筑面积达到90平方米以上，取得不动产权证的，本人及其配偶、未婚子女可申请落户。

（三）亲属投靠落户。符合下列条件之一，被投靠人具有合法固定住所的，被投靠人可申请亲属投靠落户。

1。夫妻投靠：外地居民与本市常住户口居民登记结婚，可随时办理投靠落户。其中，被投靠人办理过夫妻投靠的，再次申请办理夫妻投靠，婚姻存续期须满2年；

2。子女投靠：未婚子女，可自愿投靠父亲或母亲落户；

3。父母投靠：男年满60周岁、女年满55周岁，可投靠成年子女落户；属父母投靠子女的，不能再以投靠父母名义办理外地其他子女的随迁落户；

4。父母双亡的未成年人可投靠其监护人落户；

5。夫妻一方服兵役、出国（境）定居或者死亡的，另一方确与配偶父母共同居住生活的可投靠配偶父母落户。

（四）政策落户。符合下列条件之一的，本人、配偶及未婚子女可申请落户。

1。经组织、人力资源和社会保障部门批准调入党政机关、人民团体、事业单位、国有企业的干部、职工；

2。经毕业生主管部门办理派遣接收手续、落实就业单位、在3年派遣期内的普通高校全日制专科及以上学历毕业生；

3。符合国家、省、市有关政策规定录取的全日制普通大中专院校、技工学校新生，本市生源毕业生及退学回原籍的在校生；

4。符合国家《退役士兵安置条例》规定落户条件的退役士兵；

5。符合国家政策规定落户条件的军队转业、自主择业、军队离退休干部（士官），随军家属；

6。符合国家、省、市有关政策规定的地方离退休安置、原本市人员恢复户口、无户口人员登记户口、回国（境）定居人员；

7。在青岛市获得市级以上“劳动模范”荣誉称号或获得山东省以上荣誉称号的外来人员；

8。收养人依法收养的子女。

（五）引进项目落户。经市、区政府批准同意，在该区域落户的国内外大公司地区总部或销售中心、研发中心及银行、保险、证券等金融机构，具有发展潜力的高新技术企业、先进制造企业、现代服务企业，以及中央、省直事业单位、国有企业，其员工可成建制落户。

三、大幅放宽新区和全面放开县域落户政策

（一）新区落户政策实施范围为：青岛西海岸新区、红岛经济区、即墨区。在该区域内购买单套商品住宅建筑面积达到60平方米以上，取得不动产权证的，本人及其配偶、未婚子女可在居住地申请落户。在人才落户、亲属投靠落户、政策落户、引进项目落户方面，同等享有城区落户政策，其中人才落户取消缴纳社会保险年限限制。

（二）县域落户政策实施范围为：胶州市、平度市、莱西市城镇区域。三市在中央、省、市确定的户籍政策范围内，研究放开落户限制，修订完善现有政策，报市政府户籍管理部门备案后实施。

四、创新人口管理

（一）简化积分落户政策。积分落户政策实施范围为：市南区、市北区、李沧区、崂山区、青岛西海岸新区、城阳区、即墨区，红岛经济区。在以上区域有合法固定住所、持青岛市签发有效的山东省居住证满1年、在本市就业或创业并连续缴纳社会保险满1年、无犯罪记录的人员，可按《青岛市积分落户办法》申请落户。

（二）全面推进城镇户口自由迁移。本市户籍人员可将户口迁移至城镇范围内合法固定住所。建立社区公共户口制度，对全市有户籍、无合法固定住所人员的户口进行有效管理。完善人才集体户制度，对全市无合法固定住所、无工作单位的引进人才户口进行有效管理。

（三）深化实施居住证制度。贯彻落实《居住证暂行条例》《山东省流动人口服务管理暂行办法》，以居住证为载体，建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，保障居住证持有人依法享有基本公共服务。

（四）健全人口信息管理制度。加强和完善人口基础信息登记、统计调查等制度，全面掌握人口动态信息，准确反映人口规模、人员结构、人口流向、区域分布等情况。建立人口信息管理大数据平台，分类完善劳动就业、教育、收入、社保、房产、信用、卫生计生、税务、婚姻等信息系统，积极推进跨部门、跨地区信息整合和共享应用。

（五）健全落户统计体系。健全常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率统计指标体系并做好城镇化率的统计工作，强化相关部门沟通联系，落实好国家、省“人、地、钱”挂钩政策。

五、完善相关配套政策

（一）完善农村产权制度。推进农村集体产权制度改革，探索集体经济有效实现形式，保护成员的集体财产权和收益分配权。完善农村产权交易市场，推动农村产权流转交易公开、公正、规范运行。探索建立农村土地承包经营权、集体收益分配权依法自愿有偿转让机制和宅基地使用权依法自愿有偿转让方式，依法保护我市进城落户农民在农村的合法权益。

（二）完善教育资源供给保障机制。将新落户教育适龄儿童全部纳入我市教育发展规划和财政保障范围，进一步加大财政教育投入，合理规划学校布局，挖掘学校潜力，扩大学位供给。完善招生入学政策，保障符合入学条件的适龄儿童按时入学接受义务教育。在教育资源紧张区域，相关区（市）政府可以根据实际情况，通过多校划片、积分入学等方式统筹安排入学。市教育部门要结合实际，研究制定随迁子女积分入学办法。统筹事业单位编制使用，用足用好教师聘任制政策，根据教育适龄人口变化做好师资储备。

（三）完善城镇住房保障体系。加快完善城镇住房保障体系，逐步实行实物保障与租赁补贴并举，通过市场提供房源、政府发放补贴等方式，支持符合条件的进城落户农民承租市场住房。扩大住房公积金缴存面，将农业转移人口纳入覆盖范围，鼓励个体工商户和自由职业者缴存。支持有条件的企业在符合土地利用规划和城市总体规划前提下建设公共租赁住房项目。

（四）完善基本医疗卫生服务体系。根据常住人口配置城镇公共医疗卫生服务资源，将农业转移人口纳入社区卫生计生服务体系，免费提供健康教育、妇幼保健、预防接种、传染病防控、计划生育技术等基本公共卫生计生服务。完善医疗救助政策，将符合条件的农业转移人口纳入我市医疗救助范围。

（五）完善城乡统一的社会保障体系。根据国家政策，加快落实基本养老保险关系转移接续，推动符合条件的进城落户农民参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险，按规定享受待遇完善并落实医保关系转移接续办法和异地就医结算办法，加强医保关系转移接续管理服务，保障参保人合法权益。

（六）完善城乡统一的就业创业服务体系。加强创业培训，提供政策咨询、项目推荐、创业指导、后续支持等服务，落实创业担保贷款、创业补贴、税费减免等优惠扶持政策。加大农民工创业政策扶持力度，健全农民工劳动权益保护机制。实行城乡统一的就业失业登记制度，在就业创业所在地进行就业失业登记的，享受同等公共就业创业服务。

六、加强组织领导

（一）强化规范推进。市发展改革委要加强户籍制度改革工作的统筹协调。市公安局要会同市发展改革委、市人力资源社会保障局制定户籍准入的实施细则，并做好组织实施和相关解释工作。市人力资源社会保障局要会同市发展改革委、市公安局根据本意见制定积分落户的实施细则，并做好组织实施和相关解释工作。

（二）加强财力保障。将人口信息管理大数据平台开发、维护、运营费用和人才集体户管理费用纳入财政预算。加强基本公共服务财力保障，统筹考虑常住人口规模和基本公共服务增支等因素，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。

（三）规范办理流程。准确解读户籍制度改革政策，积极回应群众关切，简化办理手续和办理流程，建立规范化、透明化的户籍管理制度，形成改革合力。

本意见自发布之日起施行。

青岛市人民政府

2018年3月28日

附件：青岛市积分落户办法

第一条 为合理控制人口规模，引导人口有序流动，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展，根据国务院户籍制度改革意见和省、市有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称积分落户是指通过市政府确定的积分指标体系，对申请落户人员的条件进行指标量化，并对每项指标赋分，累计得分为总积分，总积分达到规定分值，可在合法固定住所申请落户。

第三条 申请将户口迁入市南区、市北区、李沧区、崂山区、青岛西海岸新区、城阳区、即墨区，红岛经济区的居住证持有人员，可按本办法参加积分落户。

第四条 对年度积分落户人数实行总量控制，年度积分落户指标计划由市发展改革委会同市人力资源社会保障局、市公安局制定，并根据申请人积分情况和落户分值，初步确定年度积分落户人员，并将其积分情况向社会公示。

第五条 市人力资源社会保障局负责积分落户工作的具体实施，制定实施细则，完善积分落户信息系统，组织、协调和指导各区人力资源社会保障部门开展相关工作，做好积分汇总、审核及公示等工作。市公安局负责积分落户申请人员居住期限、犯罪记录等情况的审核，办理积分落户。市政府其他有关职能部门，在职责范围内协同做好积分落户工作。

第六条 申请积分落户人员应同时具备以下基本条件：

（一）在本市有合法固定住所；

（二）持本市有效的山东省居住证满1年；

（三）在本市就业或创业并连续缴纳社会保险满1年；

（四）无犯罪记录。

第七条 申请人应在规定时间内登陆网上申请平台，按规定流程办理相关手续后，到各积分落户受理窗口递交纸质申请材料。

第八条 市人力资源社会保障局应组织有关部门及时对申请人所报送的信息材料进行审核，并在规定时间内反馈审核结果。

第九条 根据积分落户人员公示情况确定拟落户人员名单。市人力资源社会保障局负责发放落户卡，申请人凭落户卡到市公安局办理落户手续。

第十条 通过积分落户的人员，准予其配偶、未婚子女随迁。

第十一条 申请人应对其所提供申请材料的真实性作出书面承诺。凡申请人有故意隐瞒、欺骗或提供虚假证明材料行为的，一经查实，5年内不再受理其申请。触犯法律的，依法追究相关人员法律责任。

第十二条 市人力资源社会保障局会同市发展改革委、市公安局等部门，根据本办法制定实施细则并组织实施。

第十三条 本办法自发布之日起施行。

来源：青岛新闻网

责任编辑：初晓慧