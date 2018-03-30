我国航天员全面开展空间站任务训练(图)

原标题：我国航天员全面开展空间站任务训练

随着北斗卫星导航系统、嫦娥4号等航天任务的推进，今年我国又将迎来一个高密度航天发射年，我国航天员也进入紧张的训练阶段。记者近日从中国航天员中心获悉，随着我国载人航天工程进入空间站时代，航天员已全面开展空间站任务训练。

据介绍，由于未来空间站任务将开展长期在轨驻留、常态化出舱活动、空间站在轨组装以及维修等大量科学试验科目，这给航天员选拔训练带来更高挑战，对航天员身心等综合素质和能力提出了更高的要求。

中国航天员中心副总设计师 黄伟芬：为了应对空间站任务对航天员的巨大的挑战，我们一方面是针对空间站的技术和出舱活动所做的理论的培训，包括空间站专业的技术和医学相关的知识和培训，同时也进行操作技能方面的培训，还有机械臂的操作等等。我们即将开展沙漠的野外生存的训练，以及待发段逃逸滑道的紧急撤离的训练，以进一步提高航天员的救生和生存的能力，磨练他们的意志，为空间站任务做好充分的准备。

今年4月1日是中国航天员中心成立五十周年纪念日，载人航天工程启动以来，中心已选拔培养了21名航天员，研制了包括飞天舱外航天服在内的4000余件上天产品，圆满完成6次载人航天飞行任务。目前，我国第三批航天员选拔工作已经准备就绪。

在谈到我国第三批航天员选拔范围时，黄伟芬透露，和上两批航天员选拔有所不同，这次选拔的范围更加广泛。

中国航天员中心副总设计师 黄伟芬：我们第三批航天员包括航天驾驶员、工程师和载荷专家，那么驾驶员我们还是面向飞行员，从飞行员中来选，但是我们的航天飞行工程师和载荷专家面向的是跟载人航天工程有关的，尤其是航天技术相关的专业技术人员中、以及科学家中来进行选拔。

责任编辑：霍宇昂