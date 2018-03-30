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74集团军某旅在南海某海域两栖装甲车海训(图)

74集团军某旅在南海某海域两栖装甲车海训(图)
2018年03月30日 16:38 澎湃新闻
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　　原标题：陆军第74集团军某旅在南海某海域展开两栖装甲车海训

　　3月27日，陆军第74集团军某旅在南海某海域展开两栖装甲车海上驾驶训练，充分利用复杂多变的气象、海况等环境，组织两栖装甲车进行海上基础驾驶、通过限制路、泛水编波等多个课目的训练。 

　　来源：“中国陆军”微信公众号

责任编辑：张义凌

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