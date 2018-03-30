原标题：外交部：外界杂音不会动摇中非团结合作的意志

在今天（30日）的中国外交部例行记者会上，有外媒记者提问：据CNN等美国媒体报道，中方将援建西非国家经济共同体新总部大楼，有西方人质疑中方动机，认为天下没有“免费午餐”，就像中国资助非洲国家建设议会、道路和其他基础设施一样，中方是希望通过此举扩大在西非的政治影响力。请问您对此有何回应？中方援建西共体新总部大楼是出于什么考虑？

对此，发言人陆慷表示，西非国家经济共同体是非洲重要次区域组织，为维护地区和平、推动区域经济一体化作出了重要贡献。中方一向支持西共体加强能力建设，支持西共体为西非及非洲的和平发展事业发挥更大作用。事实上，这也是中方一贯支持非洲联合自强和一体化进程、支持非洲和平与发展事业的重要组成部分。

大家都知道，基础设施落后是制约非洲发展进步的主要瓶颈之一。中国援建的基础设施项目受到非洲国家和人民的欢迎。你所提到的西共体新总部大楼，正是中国政府根据西共体的明确要求同意援建的。至于你提到的一些西方媒体的揣测，我只能说那是以己之心度人之腹了。不知大家注意到没有，昨天，正在对中国进行国事访问的纳米比亚总统根哥布说，中国从来没有殖民过非洲，从来没有掠夺过非洲，一直平等对待非洲中小国家。中国历史上支持非洲的正义事业，今天继续帮助非洲的发展。中国才是非洲的真诚伙伴和朋友。非洲人民反对那些无端指责中国的不实之辞。

大家可以放心，外界的杂音不会动摇中非团结合作的意志，也不会阻挡中非携手前进的步伐。（央视记者 黄惠馨）

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