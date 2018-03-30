央行释疑：为何停止部分第四套人民币流通？

原标题：央行独家释疑：为何停止第四套人民币部分券别流通？

今年五月起，部分第四套人民币就不能再用了。

3月22日，央行宣布自2018年5月1日起，停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币（下称第四套人民币部分券别）在市场上流通。

这些人民币长啥样呢？

更详细的帮主（ID：banglicai）配了图在文末。帮主之前也对收藏价值进行过解读，欢迎大家回看。

今天，就同学们关心的使用、兑换问题，央行今天对帮主进行了独家回应。给央妈点个赞

嗯，身为新京报的帮主就是这么牛。

一：为什么要停止第四套人民币的部分券别流通？

央行：第四套人民币1987年4月27日开始发行，流通时间已逾30年。即将在2018年5月1日起停止流通的第四套人民币部分券别的流通量占人民币流通量不足1%，并且绝大部分已经残损或处于沉淀状态。同时，第四套、第五套人民币长期并行流通，增加了公众识别和人民币管理难度，不利于人民币流通。

因此，经国务院同意，中国人民银行决定宣布第四套人民币部分券别停止流通。

二：我该怎么兑换？去哪里换？

央行：中国人民银行关于第四套人民币部分券别兑换问题做了如下安排：

一是2018年5月1日至2019年4月30日为集中兑换期。在此期间，第四套人民币部分券别持有人可到任一银行业金融机构营业网点办理兑换。

二是集中兑换期结束后，持有人可到当地人民银行分支机构选定的银行业金融机构办理兑换。被选定的银行业金融机构应至少确定一个营业网点办理兑换业务。

三是人民银行将采取现场检查、公布举报电话等措施，督促银行业金融机构积极做好兑换工作。

三：停止流通后能使用吗？

央行：特定版别的人民币停止流通，法律上意味着该版别人民币不再具有法定支付效力。自2018年5月1日起，经济交易的买方不应再使用第四套人民币停止流通的券别进行支付，卖方有权拒收第四套人民币停止流通的券别。

交易双方如有争议，可到当地人民银行分支机构咨询。

第四套人民币有收藏价值吗？

央行表示，第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。在此期间，其持有者可到各银行业金融机构营业网点办理兑换。

据一位业内人士透露，在第四套人民币停止流通的消息公布前，已有一些收藏人士在关注收藏级别的第四套人民币，大致为整个价值的一倍多。

“判断钱币的收藏价值，要考虑到很多方面。比如首先得是成套的，还有是不是连号。很多人认为，家里面攒下来的老钱币有收藏价值，其实价值相对比较低，因为一般收藏价值高的不会进入流通领域。”金融分析师、500金研究院院长肖磊认为，第二版、第三版人民币目前比较有收藏价值，但第四版人民币的发行量非常大，收藏价值相对没有那么高。从长期看，如果居民手中有比较新的、成套或者连号的第四版人民币，也有一定的收藏价值。

据中国印钞造币总公司官微介绍，第四套人民币是筹划设计时间最长的一套人民币，从1967年1月总行提出设计第四套人民币的设想，到1985年5月定案，历时18年。

其实，第四套人民币在设计思想、风格和印制工艺上都有一定的创新和突破。如此次，停止流通的50元纸币，其主色调为黑茶，正面图案为工人、农民、知识分子头像，背面图案为黄河壶口；而10元纸币主色调为黑蓝，正面图案为汉族、蒙古族人物头像，背面图案为珠穆朗玛峰。

而其使用时间也已长达30余年。

1987年4月25日，国务院颁布了发行第四套人民币的命令，责成中国人民银行自1987年4月27日起，陆续发行第四套人民币。

第四套人民币主币有1元、2元、5元、10元、50元和100元6种，辅币有1角、2角和5角3种，主辅币共9种。

这套人民币在第二套、第三套人民币的基础上，增加发行了50元和100元两个券别。

1999年10月1日，在中华人民共和国建国50周年之际，中国人民银行陆续发行第五套人民币。第五套人民币共八种面额：100元、50元、20元、10元、5元、1元、5角、1角。第五套人民币根据市场流通中低面额主币实际起大量承担找零角色的状况，增加了20元面额，取消了2元面额，使面额结构更加合理。

附：第四套人民币部分券别图样

责任编辑：张义凌