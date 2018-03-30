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津巴布韦总统将于4月2日至6日对中国进行国事访问

津巴布韦总统将于4月2日至6日对中国进行国事访问
2018年03月30日 17:43 央视新闻
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　　原标题：津巴布韦总统姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问

　　外交部发言人陆慷在今天（30日）的例行记者会上宣布，应国家主席习近平邀请，津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问。

　　陆慷表示，中津传统友好。建交以来，两国关系始终健康稳定发展。双方高层往来频繁，各领域合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持密切沟通与协调。中方高度重视中津关系发展，愿同津方携手努力，进一步提升中津关系水平，更好造福两国和两国人民。我们相信，姆南加古瓦总统此访将为中津关系发展注入新的动力。（央视记者 黄惠馨）

责任编辑：霍宇昂

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