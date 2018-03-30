津巴布韦总统将于4月2日至6日对中国进行国事访问

原标题：津巴布韦总统姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问
外交部发言人陆慷在今天（30日）的例行记者会上宣布，应国家主席习近平邀请，津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问。
陆慷表示，中津传统友好。建交以来，两国关系始终健康稳定发展。双方高层往来频繁，各领域合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持密切沟通与协调。中方高度重视中津关系发展，愿同津方携手努力，进一步提升中津关系水平，更好造福两国和两国人民。我们相信，姆南加古瓦总统此访将为中津关系发展注入新的动力。（央视记者 黄惠馨）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 新任防长魏凤和首次外访 为何选俄罗斯...
- 【 军事 】 中国新航母外观已大体成型 有两点改变
- 【 财经 】 格力遭"董明珠"碰瓷 霸气注册45类商标
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 力挺范玮琪！梁静茹回应拉黑粉丝
- 【 科技 】 马云丁磊不和？阿里游戏挖网易墙角往...
- 【 教育 】 教育部：校外培训机构该停业的必须停...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有