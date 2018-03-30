原标题：常正国任甘肃省政府秘书长，康军任省发改委主任
甘肃省人民代表大会常务委员会
决定任免名单
2018年3月30日省十三届人大常委会第二次会议通过
决定任命：
常正国为甘肃省人民政府秘书长；
康军为甘肃省发展和改革委员会主任；
王海燕为甘肃省教育厅厅长；
李文卿为甘肃省科学技术厅厅长；
臧秋华为甘肃省工业和信息化委员会主任；
马虎成为甘肃省民族事务委员会主任；
余建为甘肃省公安厅厅长；
李志勋为甘肃省民政厅厅长；
牛纪南为甘肃省司法厅厅长；
贾廷权为甘肃省人力资源和社会保障厅厅长；
王忠民为甘肃省国土资源厅厅长；
雷思维为甘肃省环境保护厅厅长；
苏海明为甘肃省住房和城乡建设厅厅长；
李睿为甘肃省交通运输厅厅长；
魏宝君为甘肃省水利厅厅长；
李旺泽为甘肃省农牧厅厅长；
宋尚有为甘肃省林业厅厅长；
张应华为甘肃省商务厅厅长；
高志凌为甘肃省文化厅厅长；
郭玉芬为甘肃省卫生和计划生育委员会主任；
马自学为甘肃省审计厅厅长；
张宝军为甘肃省人民政府外事办公室（甘肃省侨务办公室、甘肃省港澳事务办公室）主任；
陈卫中为甘肃省旅游发展委员会主任。
决定免去：
康国玺的甘肃省农牧厅厅长职务；
王建中的甘肃省环境保护厅厅长职务；
杨咏中的甘肃省住房和城乡建设厅厅长职务；
何伟的甘肃省旅游发展委员会主任职务。
来源：中国甘肃网
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