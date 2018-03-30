原标题：（外事）宋涛分别会见纳米比亚和蒙古国客人

新华社北京3月30日电 中共中央对外联络部部长宋涛30日在北京分别会见了纳米比亚总统、西南非洲人民组织（人组党）主席根哥布和由人民党领导委员会委员、政府办公厅主任赞丹沙塔尔率领的蒙古国高中级领导干部考察团。（完）

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