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宋涛分别会见纳米比亚和蒙古国客人

宋涛分别会见纳米比亚和蒙古国客人
2018年03月30日 19:58 新华社
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　　原标题：（外事）宋涛分别会见纳米比亚和蒙古国客人

　　新华社北京3月30日电 中共中央对外联络部部长宋涛30日在北京分别会见了纳米比亚总统、西南非洲人民组织（人组党）主席根哥布和由人民党领导委员会委员、政府办公厅主任赞丹沙塔尔率领的蒙古国高中级领导干部考察团。（完）

责任编辑：霍宇昂

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