江西省委书记：苏荣腐败案严重污染江西政治生态

原标题：江西省委书记：苏荣案对江西负面影响很大，严重污染政治生态

3月29日，江西省委理论学习中心组举行集体学习会，重温习近平总书记在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时重要讲话和在江西视察工作时重要讲话精神，坚持把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，对标对表习近平总书记对江西工作重要要求，结合彻底肃清苏荣案余毒，查找贯彻落实中存在的差距和不足，研讨如何在更高层次上深入推进习近平总书记重要要求在江西落地生根、开花结果，全面推动全省工作再上新台阶、实现新跨越。

省委书记、省长刘奇主持并讲话。他强调，面对新征程新使命，全省上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从更高的站位深入理解总书记对江西工作重要要求，从更高的层次深入贯彻总书记对江西工作重要要求，感恩奋进、鼓足干劲，勇于担当、真抓实干，努力以实实在在的行动，把总书记为我们擘画的蓝图一步步变为更加美好的现实。

姚增科、孙新阳、赵爱明、毛伟明、尹建业、刘捷、赵力平、周萌发言。省委、省人大常委会、省政府、省政协领导班子成员，省法院、省检察院主要负责同志出席。

刘奇指出，习近平总书记对江西工作重要要求，涵盖了改革创新、扩大开放、优化产业结构、脱贫攻坚、生态文明建设、“三农”工作、社会治理、发扬优良传统、加强党的建设等方面，是习近平新时代中国特色社会主义思想对江西工作的具体指导，具有重大政治意义和深远历史意义。

刘奇就在更高层次深入贯彻习近平总书记重要要求提出要求。

刘奇强调，要永远铭记总书记对江西的深切关怀，更加坚定自觉地忠诚领袖。要把忠诚领袖内化为政治自觉，提高政治站位，铸牢“四个意识”，始终把维护习近平总书记核心地位作为最大政治，坚决维护领袖、拥戴领袖、紧跟领袖。要把忠诚领袖上升为坚定信仰，切实把维护核心建立在科学认同、理性自觉之上，真正做到扎根头脑、植入灵魂、变成信仰。要把忠诚领袖落实到日常行动，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央各项决策部署在江西不折不扣落到实处。

刘奇指出，要坚持用新发展理念引领发展行动，更加积极主动地推进高质量发展。要加快赶超步伐，着力推动跨越发展，千方百计把经济搞上去，坚决打赢三大攻坚战，确保与全国同步全面建成小康社会。要加大转型力度，着力推动创新发展，大力发展新兴产业，推动传统产业优化升级，加快建设具有江西特色的现代化经济体系。要深化思想解放，着力推动开放发展，切实解决一个“慢”字，消除一个“怕”字，写好一个“实”字，展现一个“活”字，释放改革开放新活力。

刘奇指出，要奋力打造美丽中国“江西样板”，更加有效地把生态优势转化为发展优势。要走好绿色发展新路，不断提高绿水青山的“含金量”，真正让绿色成为江西发展的底色。要用好“江西风景独好”品牌，推动生态效益与经济效益双提升，不断开创“绿富美”齐头并进的新局面。要营造好绿色发展氛围，珍惜生态、崇尚绿色，推进生产和生活方式绿色化转型。

刘奇指出，要坚决落实共享发展理念，更加扎实地满足人民日益增长的美好生活需要。要牢固树立并践行人民为中心的发展思想，精准发力，补齐短板，办好实事，让人民群众得到更多实惠，过上更加富裕幸福的美好生活。要啃下脱贫“硬骨头”，瞄准深度贫困群众，确保2020年贫困县全部摘帽，确保全面小康路上一个不少、一户不落，切实做好城镇贫困群众的脱贫解困工作。要扎实做好“三农”工作，努力在总书记提出的农村“五个振兴”上发挥优势、走在前列，朝着建设现代农业强省目标不断迈进。要加快织密民生“保障网”，坚持尽力而为，量力而行，紧盯老百姓的痛点、难点和堵点，千方百计为群众谋利益、增福祉。

刘奇指出，要大力弘扬井冈山精神和苏区精神，更加有力地推进风清气正的政治生态建设。要大力传承红色基因，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，让党的光荣传统家喻户晓、代代相传。要努力“争创第一等工作”，涵养“功成不必在我”“成功路上必有我”的胸怀和境界，既做显绩、更做潜绩，齐心协力把江西的事情办好。

刘奇强调，苏荣腐败案对江西的负面影响很大，严重污染了江西政治生态。政治污染不祛除，就没有政治生态的风清气正。必须从政治上、思想上、工作上、组织上、作风上不遗余力、全面彻底肃清苏荣的恶劣影响和余毒。要彻底肃清苏荣严重违反党的政治纪律和政治规矩方面的余毒，彻底肃清苏荣破坏党内政治生活、不按民主集中制原则办事方面的余毒，彻底肃清苏荣用人唯亲唯顺、团团伙伙方面的余毒，彻底肃清苏荣大搞形式主义、放纵亲情方面的余毒，把反面的去掉，把正面的立起来，卸下包袱、轻装上阵。要“深”字入手挖根源，“实”字托底抓监督，“严”字当头管干部，“率”字用力立标杆，推动“肃毒”向深层挖根推进、向内省自觉转化、向治本抓常拓展。各级领导干部要继续严格对照习近平总书记指出的“七个有之”深刻分析查摆，自觉改进提高，进一步坚定理想信念，坚决防止当面一套、背后一套，坚决防止拉帮结派、拉天线找路子，坚决防止权钱交易、“家族式”腐败，坚决防止搞“政绩工程”、做表面文章，始终保持对宪法法律和党纪的敬畏之心，修政德、明是非、守规矩，让江西的政治生态像自然生态一样成为响亮的名片。

来源：“ 江西日报时政头条”微信公众号

责任编辑：张义凌