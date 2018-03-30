原标题：申长友不再担任山东东营市委书记，另有任用
日前，山东省委决定：申长友同志不再担任中共东营市委书记、常委、委员职务，另有任用。
来源：齐鲁网
申长友简历
申长友，男，汉族，1969年1月出生，山东茌平人，1988年7月参加工作，1992年1月加入中国共产党，法学硕士，经济学博士。
1986.09 山东省聊城师范学院学生
1988.07 山东省茌平县第三中学教师
1990.09 北京大学国际政治系硕士研究生
1993.07 国家工商局经济检查司干部、公平交易局副主任科员、机关团委副书记、机关党委群众工作处助理调研员（其间：1995.09-1998.07北京大学光华管理学院国民经济计划与管理专业博士研究生）
1999.05 国务院办公厅副处级秘书、正处级秘书
2003.03 国家发展改革委党组秘书
2006.06 国家发展改革委办公厅副主任
2008.09 国家发展改革委办公厅正司长级干部
2008.10 国务院办公厅正局级秘书
2009.06 济南市委常委、济南市政府副市长
2011.01 临沂市委副书记
2011.12 东营市委副书记，市政府代市长
2012.03 东营市委副书记，市政府市长、党组书记
2015.01 东营市委书记
2015.02 东营市委书记，市人大常委会主任
（人民网资料 截至2015年3月）
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