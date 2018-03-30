国研中心原党组书记王安顺改任正部长级副主任

原标题：国研中心党组原书记王安顺改任中心正部长级副主任、党组成员

澎湃新闻记者 岳怀让

原任国家行政学院党委副书记、常务副院长的马建堂调任国务院发展研究中心（以下简称“国研中心”）党组书记、副主任之后，该中心人事联动调整信息已公布。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月30日查询发现，国研中心官网“中心领导”栏目已于近期更新。根据更新后的信息显示，原任国研中心党组书记的王安顺已改任国研中心副主任、党组成员（正部长级）。

王安顺 人民网 资料图

公开简历显示，王安顺，男，汉族，1957年12月生，河南辉县人，1984年3月加入中国共产党，1975年7月参加工作，南开大学政治经济学专业毕业，在职研究生学历，经济学硕士，经济师。

王安顺此前曾任北京市委副书记、市长，2016年10月调任国研中心党组书记。

目前，国研中心领导包括：中心主任、党组副书记李伟，党组书记、副主任马建堂，副主任、党组成员：王安顺（正部长级）、张军扩、张来明、隆国强、王一鸣，党组成员余斌。

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