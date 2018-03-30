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辽宁省军区原政委刘慎思逝世 享年77岁

辽宁省军区原政委刘慎思逝世 享年77岁
2018年03月30日 23:25 军报记者
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　　辽宁省军区正军职退休干部、原辽宁省军区政委刘慎思同志，因病于2018年2月7日在北京逝世，享年77岁。

　　刘慎思同志系四川仪陇人，1941年1月出生，1959年3月入伍，1960年5月加入中国共产党。历任辽宁省沈阳军分区政委兼沈阳陆军预备役高射炮兵师政委，辽宁省军区政治部主任，辽宁省军区副政委等职。

责任编辑：张建利

军区辽宁省政委
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