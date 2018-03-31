来源：观海解局

原标题：日本关东军大印消失13年，牵出贪污大案

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）众所周知，关东军是抗战时期日军占据我国东北的主要军事力量，对中国人民犯下了滔天罪行。

然而，就在2003年底之后，原本保存在抚顺战犯管理所的“关东军总司令官之印””关东军总参谋长之印”等7枚见证历史的印章竟然消失不见了。

直到13年后，也就是2017年1月，警方终于解开了这个“文物蒸发”之谜——时任管理所办公室主任的李某将其藏匿起来准备卖掉还债，同伙甚至准备到日本联系买家。日前，李某因犯贪污罪，终审获刑6年。

关东军头目印章悉数失踪

1931年9月18日，日军悍然发动9·18事变，完全侵占我国东北，并设立伪满洲国，揭开了长达14年的抗日战争。而执行上述侵华步骤的，正是臭名昭著的关东军。必须提醒的是，长期搞惨无人道人体试验的731部队，正是关东军的一部分。

经过艰苦卓绝的斗争，1945年8月15日，包括关东军在内的日军正式战败投降。很多人并不知道的是，1950年-1964年的14年间，有近千名侵华日军战犯在抚顺战犯管理所关押服刑。

具体来说，从1950年7月至1975年3月，这里先后关押975名日本侵华战犯，中国末代皇帝爱新觉罗·溥仪等71名伪满洲国战犯，及354名国民党战犯，比如伪满国务院总务厅官武部六藏，次长古海忠之，日本陆军第117师团中将师团长铃木启久，第57师团中将师团长藤田茂，第39师团长佐佐真之助等。

1956年6月至1964年3月间，在抚顺战犯管理所关押的日本战犯被分期分批全部释放回国。1959年12月到1975年3月，在此关押的伪满战犯被分期分批全部特赦。

（关东军）

1986年，抚顺战犯管理所对外开放，20年后被列为全国重点文保单位。在此期间，1997年6月，管理所接收并负责保管了六枚刻有”关东军”字样的石质印章及一枚刻有”满洲海军”字样的木质印章。

看法新闻记者注意到，上述6枚印章的内容分别是——关东军总司令官之印、关东军总参谋长之印、关东军副官部印、关东军副官印、关东军总司令部之印、关东军参谋长之印。

2003年年底，管理所因对外展出需要，经所务会研究决定，复刻了上述6枚印章。展出结束后，这些复制品在所里展出使用，原物却失去了踪迹。

管理所及警方先后多次查找印章下落，比如找了曾保管该印章的时任办公室主任李某调查了解印章去向，但一无所踪，印章就像人间蒸发一样消失不见。

他们还曾想联系日本买家

长达13年谜底的解开，还要从一个女人说起。

2017年1月6日，抚顺警方在一个名为黄成香的女人家中搜查出关东军总司令官之印、关东军总参谋长之印、关东军副官部印。令人没想到的是，这个女人正是上述管理所办公室主任李某的同居女友。

事发当天，李某被传唤到案，而剩余4枚印章也很快浮出水面——2017年1月7日，警方在韩某家中搜出上述物品。至此，人间蒸发13年之久的7枚关东军印章终于重见天日。

原来，2003年底的展出结束后，李某以研究印章真伪为由，私自将7枚原物印章拿回家中。因违规经商造成大量外债，李某产生了出售印章的想法。于是，他先通过朋友杨某联系买家，并商定了300万元的出售价格及各自分成比例。为了稳固关系，他还将其中一枚刻有”满洲海军”字样的木质印章赠送给了杨某。

之后不久，两人一同来到沈阳古玩市场打听行情。无果后杨某将此事委托给朋友陈某，想让对方利用到日本探亲的机会，联系买家出售。谁知，陈某虽表面答应，但实际并没有联系任何买家。

（管理所外景）

迟迟无法出手的情况下，两人逐渐产生矛盾。杨某选择了先下手：为防止对方背着自己单独出售印章，杨某以买家要看货为由，将其中三枚扣留。即便李某多次索要，他也没给。2016年10月，杨某将自己手里的四枚印章转移到朋友韩某处藏匿。

而李某面对警方及管理所的调查，编造谎言、故意隐瞒，拒不承认自己将印章占有的事实，实际上却占有并隐匿7枚印章长达十余年之久。

经辽宁省文物保护中心鉴定并估价，上述7枚印章中，5枚为一级文物，2枚为二级文物，总估价为157万元。2017年12月，辽阳市长弓岭法院认定李某犯贪污罪，一审判处其有期徒刑6年，并处罚金30万元。宣判后，李某不服，提出上诉。

2018年3月13日，辽阳中院认为，李某身为国家机关工作人员，在担任管理所办公室主任期间，利用职务之便，私自占有国家文物并欲出售获利，非法占有公共财产数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。

原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，故而辽阳中院作出终审裁定：驳回上诉、维持原判。

责任编辑：张建利