北京高院：老赖将被限制参与京牌小客车摇号

原标题：“老赖”将被限制参与京牌小客车摇号

北京青年报记者昨天从北京市高级人民法院获悉，从2018年4月起，被北京法院依法纳入失信被执行人的自然人、法人或非法人组织，将被限制参与本市京牌小客车指标摇号配置。北京高院提示，被执行人应当依法履行生效法律文书确定的义务，并及时与执行法院联系确认，以免被纳入失信被执行人名单而影响自身权益。

日前，北京高院、北京经济和信息化委员会、北京市交通委员会共同签署了《关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》，根据意见规定，在失信被执行人被限制参加指标配置期间，提出配置指标申请的失信被执行人，虽不影响其继续参加配置指标申请，但是，申请被审核通过的，不能参加指标配置。也就是说，在失信惩戒措施持续期间，失信被执行人将无法取得本市小客车配置指标。

据了解，该失信惩戒机制将通过市经信委牵头建立的“公共信用信息服务平台”进行运作。市高级人民法院会定期向该平台推送失信被执行人数据信息，该平台在本市每期小客车指标配置前5个工作日，将失信被执行人信息推送至北京市小客车指标调控管理信息系统；市交通委依据所接收到的失信被执行人信息，及时暂停或恢复失信被执行人参加指标配置，实现对失信被执行人的信用惩戒。北京高院表示，被执行人应当依法履行生效法律文书确定的义务，并及时与执行法院联系确认，以免被纳入失信被执行人名单而影响自身权益。

值得注意的是，失信被执行人在被限制参加指标配置期间，其原有累计参加摇号次数并不发生改变，每期确认被限制参与指标配置的失信被执行人名单也将在“北京法院审判信息网”“信用北京”网站予以及时公示。

北京高院执行局杨越局长表示，限制失信被执行人参与本市小客车指标摇号配置，将会进一步挤压和限制失信被执行人的生存空间，提升失信被执行人的失信成本，对敦促失信被执行人自动履行法律义务具有重要意义。

责任编辑：张建利