北青报：城乡居民养老金如何“水涨船高”

原标题：城乡居民养老金如何“水涨船高”

本周有两项举措旨在提升5亿城乡居民的养老待遇水平。继有关部门确定国资划转基本养老金首批试点省份和试点央企名单，并披露划转操作近期即可完成后，由人社部和财政部印发的《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（简称《指导意见 》）近日正式对外发布。

这两项针对不同养老群体的政策举措，都是为了提高民众养老待遇。前一项举措，专门针对参加城镇养老保险的企业职工，受惠群体高达近6亿人。后一项举措，专为目前已参加城乡居民养老保险的5.12亿民众量身定制。若不加区别二者很容易混淆。

城乡居民养老保险制度建立比城镇职工养老保险制度建立要晚些，但推进速度远快于后者。截至去年年末，参加城乡居民养老保险的人数已超过5亿人。由于参保民众个人年缴费较低（去年为人均282元），且参保不设门槛，每年新增数千万参保民众的势头还将维持5-10年。

城乡居民养老保险制度之前身，分别是2009年试点的“新农保”，以及2011年试点的“城居保”。由于城乡差别使然，“新农保”的保障水平要低于“城居保”。然而，仅仅用了不到十年时间，“新农保”和“城居保”已合二为一，统一建立起了城乡居民养老保险制度，一视同仁地把城镇和农村居民纳入保障标准统一的城乡养老保险体系，在世界范围内，中国是独一份。

由于城镇居民现有养老渠道总体多于农村居民，所以养老保障水平高出后者一截。城乡养老保险制度的最大受惠群体是农村居民，在现有5亿多已参保的城乡居民中，农村参保居民占比高达95%。这是政府致力于逐步消除城乡差别的最新进展之一。

目前，按月领取养老金的城乡居民已超过1.56亿人，人均月发放的养老金为125元。这样的养老保障水平虽然与城镇退休职工的人均养老保障水平无法相比，但至少已破解了城乡居民养老保险有与无的天字号难题。

现有人均每月125元的养老金由两大块构成：一是全部来自地方财政和部分中央补贴的基础养老金，人均每月发放113元，剩余的人均12元则来自个人缴费账户。由于年过65岁的城乡老年人，绝大多数个人缴费为零，年过50岁的城乡居民个人缴费年限又过短，再加上各省财政差距较大，在实际操作层面，省际之间城乡老年人口养老金发放差距的确较大。

这就导致并伴生出以下四个突出问题：一是保障水平过低，二是省际间保障待遇差距过大，三是退休职工养老金定期增长已然机制化，城乡居民养老金定期增长尚未做到机制化，四是个人缴费缺乏硬约束，时缴时不缴随意性较大，直接影响养老资金池的做大。

党的十九大为城乡居民养老保险制度完善确立了兜底线、织密网、建机制的三大新目标。其中，建机制尤其是建立城乡居民养老金常态化上调系重中之重。牵住这一牛鼻子，地方才有足够动力去织密网，继续扩大参保人数做大资金池。只有网越织越密，兜底线才能把个人缴费有困难的人群也纳入到养老保障体系之内。

若说三大新目标乃顶层设计，《指导意见》旨在针对性破解四大突出问题：通过清晰划定筹资权责，绑紧地方政府的责任担当；通过实施激励政策，继续扩大参保面和参保人数；通过建立基础养老金随经济发展常态化上调，倒逼地方加大投入力度；通过委托理财，确保养老金积余保值升值。如此四管齐下，城乡居民养老金定可“水涨船高”。倘若上述三大新目标能在未来两三年基本实现，下一步，很可能推进城乡居民基础养老金全国统筹，以消解省际间的发放差距。

责任编辑：张建利