原标题：10位省级政府大管家换人，他最特殊

来源：长安街知事

撰文|子豪

全国“两会”之后，地方人事密集变动。十三届全国人大一次会议闭幕后第一天就有5个省的党政一把手发生变动。

随着各省级一把手的相继确定，长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近一周来，至少有十位省级政府的秘书长人选也相继确认——

李金科任辽宁省政府秘书长，

陈建刚任江苏省政府秘书长，

欧顺清任重庆市政府秘书长，

申长友任山东省政府秘书长，

张虎任广东省政府秘书长，

别必雄任湖北省政府秘书长，

黄新銮任福建省政府秘书长，

白金明任安徽省政府秘书长，

张黄元任青海省政府秘书长，

常正国任甘肃省政府秘书长。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，在本级人代会闭会期间，人大常委会可决定副省长、政府秘书长的任免。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，履新的省级政府秘书长中，李金科最为特殊。今年2月，李金科被选为辽宁省副省长，如今再兼任省政府秘书长，正因如此，他也是10人中唯一一位副省级的政府秘书长。

此外，履新的10位政府秘书长都是“60后”，最年轻的是申长友，今年不到50岁。

李金科是辽宁本土干部，2017年3月开始担任辽宁省政府秘书长，此前曾在辽宁省政府办公厅、省委统战部等地任职。

一般而言，省级政府秘书长负责处理政府日常工作，并与中央部门对接工作、协调事务，联系同级党委、人大、政协的秘书长，同时还会分管该省驻外办事处。在很多省份，秘书长还会兼任政府办公厅主任。

履新的10位政府秘书长中，大多都有主管某一委办局和主政地方的经历。常正国担任秘书长前曾担任过甘肃省发改委副主任，定西市委副书记、市长等职务；别必雄曾担任过天门市委书记、荆门市委书记、湖北省安全生产监督管理局局长等职务；张虎曾担任深圳市常务副市长、组织部长、广州市税务局局长等。

据公开报道，2010年至2012年，中组部曾组织过三批中央、地方干部双向交流，即中央司局级干部到地方任职，地方厅级干部到部委任职。申长友、白金明正式这一时间调至地方的。

申长友到山东任职前曾在国务院办公厅任正局级秘书，后又担任济南市副市长，东营市市长等职务，他还曾出版过《市场管理行为规范论》、《WTO规则与中国的对策》等著作，并参与《国有大中型企业改革与发展之路》等书的编写工作。

白金明到安徽前也曾担任农业部科技教育司司长，后又任蚌埠市市长、安徽省人力资源和社会保障厅厅长等职务。除了申、白二人，其余8位均是各地本土干部。

办公厅是党委政府的“前哨”和“后院”，地位重要、责任重大。高效的工作离不开合理的协调，全国两会刚刚结束，新一年的任务和目标也已经布置下来，作为各省级政府工作协调的主要负责人，任重而道远。

责任编辑：刘光博