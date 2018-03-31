美国原市长助理成中国机构改革中的首任部长

原标题：美国原市长助理成了机构改革中的首任部长

今天的话题，是人事。

关注时政的人都注意到，这几天涉及省级人事调整的消息有点多。其中包括省级党政一把手、省级专职副书记和其他省级常委的变动。

高层人事变动本是常事，但本次的一个新特点是，这轮调整紧跟新一轮党和国家机构改革。政知见（微信ID：bqzhengzhiju） 梳理发现，改革后的国家机构吸纳了不少地方官员。

调整

近期省级常委的调整，如前所说，可以细分为省级党政一把手、省级专职副书记和其他省级常委三类。

政知君先说前面两类。

其一，地方党政一把手的调整。

据政知君观察，两会后有6地省级党政一把手发生变动，分别是河南、青海、四川、广西、江西和黑龙江。前五地是党委书记，黑龙江则是省长变动。

其中，青海、江西是省委书记外调他省后，省长顺位递补。目前两地都是一人肩挑两职，调整尚未完全到位。

其二，省委副书记的变动。

3人特殊

要说明的是，省级一把手的变动，在两会前就已经展开，两会后又迎来了一波小高潮。上述调整中，陆昊、李干杰和陈一新较为特殊。

两会时，党和国家机构改革方案出台，其中自然资源部和生态环境部均系新组建的部门。自然资源部组建后，时任黑龙江省长陆昊进京履职首任部长。

而生态环境部的首任部长，是接任环保部部长近1年的李干杰，2017年5月，时任河北省委副书记的李干杰回京，履新环保部部长。

李干杰此前长期在环保部工作，河北省委副书记任上他只短暂停留。他离开河北后，该职务一直空缺，直到最近，浙江省委原常委、杭州市委原书记赵一德北上补位。

和李干杰一样，陈一新也是“回到北京”。

他在2016年12月任湖北省委副书记、武汉市委书记前，曾担任中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任。重回北京，他的工作单位换了，新职务是中央政法委秘书长。

在此番改革中，中央政法委职责也发生调整，比如“不再设立中央维护稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由中央政法委员会承担”，再比如“将中央防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责划归中央政法委员会、公安部”等。

5人进京

来说第三类，其他省级常委的调整：

从表格不难看出，常委调整的连锁反应。

慎海雄北上任央视台长后，广东省委常委、宣传部长由曾任经济日报社总编辑的傅华补位。两人一南一北，工作地对调。

履职不久，党和国家机构改革方案出台，提到“整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中央宣传部领导。”慎海雄成为三台合一的中央广播电视总台台长。

还有一位履新省级常委的官员系空降，即徐绍川，他是原安监总局副局长，改革后，不再保留国家安监总局。

以上变动的官员中，有5人特殊。

除前文提到的慎海雄外，还有：

文旅部副部长李群、国务院国资委副主任翁杰明、公安部副部长许甘露和民政部副部长唐承沛。在本次改革中，文旅部系新组建部门，国务院国资委、公安部和民政部职责也有不少变动。

首位

李群是全国两会后首位明确由地方上调国务院新组成部门的省级干部。在李群之后，翁杰敏、许甘露和唐承沛职务渐次明确。

公开资料显示，李群长期在山东工作，曾担任临沂市长、临沂市委书记、省宣传部部长、青岛市委书记、常务副省长等职务。

不过，在担任临沂市长前，他参加并通过了国家外国专家局组织的考试，这是一项针对国内公派出国培训的外语等级考试，之后开始赴美学习。

在美国期间，他主修政府公共管理课程，更兼有在美国地方政府从政的实际工作经验——担任了美国纽海文市市长助理。

回国后，不少媒体称他是“新锐官员”。时有媒体以《李群：当市长“不抓经济”》对他进行报道。

政知君注意到，在山东工作期间，李群就很重视城市规划、环保等短期内很难出成绩的工作。他自己讲过，“城市就是一艘船，人家愿不愿意上来，要看你打造得漂不漂亮”。

据报道，他刚到临沂时，一道政府令随即颁布：沂河两岸1000-2000米以内预留规划空地，规划建筑要严格控制。但当地长期以农业生产为主，让老百姓、甚至领导干部在短时间内确立起这样的观念并不现实，李群就劝说，“同志们，把土地留下来就是贡献，就是为未来的发展投资”。

有外界认为，李群重视软环境，与他早年出国学习的经历有关。

政知君注意到，在给美国市长作助理时，有一件事曾让李群感触最深。

他注意到美国市长很少去企业，于是问市长，“你不过问经济，是不是不懂行？”对方回答：“你看，我们这里的珠宝店是美国最多的，你知道珠宝商最怕什么？抢劫！我在纽海文干了这么多年，使犯罪率下降了50%，是全美下降幅度最大的。所以珠宝商都愿意来，他们感到纽海文很安全。美国500强的大企业也大多在这里设立了总部，他们看中的也是纽海文的治安、交通、环保和居住条件”。

如今，李群离开地方进京，履新文旅部的副部长。

责任编辑：刘光博