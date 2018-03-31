原标题：独家揭秘中国空间站核心舱

在不久前举行的平昌冬奥会闭幕式上，中国作为2022年冬奥会东道主进行的8分钟表演中，“中国空间站”首次亮相，成为全球关注的焦点。2022年北京冬奥会举办，也正是中国空间站建成之时。

今年，是我国载人航天工程“三步走战略”第三步的关键之年。不久前，我们的记者首次走进位于北京和天津的中国空间站研制地，第一次真正接触到这支神秘的研制团队，他们的平均年龄只有35岁。

中国空间站核心舱首次公开

这几天，在天津航天城的这间厂房里，中国空间站核心舱正在做相关的测试工作，这也是中国空间站第一次向我们揭开了它神秘的面纱。

航天科技集团五院空间站系统主任设计师 张昊：这个就是空间站的核心舱，它是空间站的主控舱段，主要对咱们整个空间站的飞行的姿态，还有动力性，还有它的载人环境等等这些进行一个控制。这块是大柱段就看比较粗的，主要是航天员在里面工作和做实验用的。这个细一点的是小柱段，我们在里面布置航天员的睡眠区，还有卫生区，保证航天员的生活和正常的一个居住环境。

中国空间站由一个核心舱和两个实验舱组成，每个舱都重达20吨以上，这种三舱构型可以对接两艘载人飞船、一艘货运飞船。

航天科技集团五院空间站系统副总设计师 朱光辰：作为神舟飞船来说，它就相当于是一辆轿车。对天宫一号和天宫二号空间实验室来说，它是相当于这个一室一厅的房子。到了空间站呢，它应该是三室两厅带储藏间。

朱光辰，中国空间站副总设计师，1995年加入研制团队。从他进入队伍的那天起，他就知道这是一条艰难的路。当时，16个国家联合研制的国际空间站项目已经启动，并且这个项目拒绝了中国的加入。

朱光辰：（要）建造中国自己的空间站，摆在我们面前的只有一条路，就是靠我们自己的努力去奋斗，去创新。国际空间站上是由多个国家联合来完成的这个目标。现在我们要（靠）一个国家的力量，把所有技术在我们空间站上都要实现。

从提出中国人自己的空间站计划的第一天起，朱光辰和空间站团队就做好了开天辟地的准备。第一个航天员杨利伟进入太空，他们花了整整11年时间。此后他们步伐越来越快，2008年，航天员翟志刚迈出了中国人出舱活动的第一步。2016年，景海鹏、陈冬伴随天宫二号，在太空整整遨游33天，再到2017中国第一艘货运飞船“天舟一号”顺利升空，中国载人航天工程突破了一系列关键技术，为中国的空间站时代做好了准备。

在空间站研制过程中，舱体多，构型复杂成为设计的首要难题。

朱光辰：各种飞行器不同的组合状态，实际上每一个构型就是一个新的航天器，载人飞船对接上以后，它是一个状态。货运飞船对接又是一个状态。包括力学问题，包括在组装过程中的通信问题，电源的获取，这些都是以前没有遇到过的。

然而在太空中，舱体更将面临失重、辐射和各种意想不到的挑战，连再平常不过的太阳光也成了工程的阻力。为了攻克技术难关，空间站要进行大量实验

张昊：这个核心舱一共布了300多个传感器，测量900多路信号，目的就是为了测量我们这个22吨的一个大家伙，在发射过程当中到底能够承受多大的载荷。

这是太空机械臂第一次展现在记者面前，他的孪生兄弟已经随天宫二号在太空中执行任务。未来，它也是空间站上辅助航天员进行工作的“好帮手”。

航天科技集团五院空间站系统总体设计师 罗超：现在我们用机械手来抓一下这个水瓶。好，可以看到这个机械手抓这个水瓶，它的这个力是非常柔顺的，不会将这个水瓶抓变形和抓坏。

您可能不会相信，研制这款机械臂的是三个平均年龄不到32岁的小伙子，而更令人惊讶的是，从项目上马，到交付使用他们只用了不到三年。

机械臂操作终端是一个完整精密的系统，容差量只有3毫米，尽管他们没有丝毫怠慢，第一次参加系统级试验测试还是出了问题。

航天科技集团五院空间站系统总体设计师 刘冬雨：我作为整个项目的技术负责人，当时真的是有些灰心丧气。

瞬间的灰心即刻转化成动力，为了抢时间，三兄弟夜以继日地实验、研究、修正、再实验，终于在2016年5月，按计划完成了机械臂交付验收。

2016年11月9日，机械臂和航天员景海鹏、陈冬一起亮相天宫二号，这也是世界上首次在太空中由航天员直接控制机械臂。

刘冬雨：景海鹏向地面报告，祝贺机械臂，祝贺天宫，感谢北京，握手感觉良好，为我们送了一个大大的祝福。这一时刻我们的这种幸福的感觉是难以言喻的。

在为空间站的梦想奋斗的这几年中，出差、加班对于这些年轻人来说早已稀松平常。在设计师罗超的家里，有几十架纸飞机，他每次出差前都会和5岁的儿子豆豆一起制作一架他们最喜欢的纸飞机，让飞机代替他的陪伴。在等待爸爸的时候，豆豆都会在上面画上爸爸的笑脸和出差的天数，如今纸飞机已经铺满了整个房间。

罗超：有一次我又要出差的时候，我说咱们一块叠纸飞机吧，豆豆。他就说你是不是又要去执行任务了？后来他就说，爸爸，你去吧，豆豆会等你回来的，你的事更重要一些。那一刻我就感觉到他是理解了我的工作了，我的奋斗让我感到很幸福。

正是这样一群朝气蓬勃、勇担责任的年轻人，让中国航天充满了无限的希望与美好的未来。和我们一样，空间站研制团队的每一位成员都期待着2022年中国空间站的首秀，他们要用这份坚韧推动中国航天新时代的到来。

航天科技集团五院空间站系统副主任设计师 张峤：我想世界上没有坐享其成的好事，要成功那肯定要奋斗，要幸福那更要奋斗。

朱光辰：作为我们空间站团队来说，我们能够有机会把自己热爱的事业，自己的专长能和一个国家的一项重大工程结合起来，能有机会向全世界展示中国人民的决心意志和力量，这种奋斗，太幸福了！

（央视记者 崔霞 庞静然）

责任编辑：刘光博