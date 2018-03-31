原标题：又一城市加入！西安成第六个摇号卖房城市
3月30日晚间，西安市房管局发布了《关于进一步加强商品住房销售管理的通知》明确，意向购房人数多于可售房源的，应采取公证摇号方式公开销售，由公证机构全程监督，严禁内部预留房源或设置全款优先选房等限制性条件。
这是继上海、南京、长沙、成都、杭州等城市之后第6个正式出台摇号卖房措施的城市。
除了出台摇号卖房措施，西安要求开发商签订《关于规范开展商品住房销售活动的承诺》，包括承诺销售人员正确宣传我市住房交易政策，不散布谣言、传播谣言或以房源紧俏、内部预留、开盘售罄、后期涨价等方式营造紧张气氛，诱使购房人抢购；价格公开，不得捆绑销售等，一旦违背则被限制网签销售、暂停新申请预售许可。（央视记者 闫星光）
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