金正恩访华纪录片曝光 35分钟释放哪些重要信息

原标题：金正恩访华纪录片曝光 时长35分钟释放哪些重要信息？

央视网消息：29日下午，朝鲜中央电视台播出金正恩对中国进行非正式访问的纪录片，播出时长为35分钟左右。

报道称，在非常重要的历史时期，金正恩对中国进行了访问，中国也给予了热烈欢迎。中国珍视中朝友谊，以最高规格接待金正恩，金正恩对中方的热情接待表示感谢。

朝鲜中央电视台在报道中多次使用“兄弟般友谊”“家庭气氛”等词汇形容朝中关系和此访的氛围。报道指出，这次访问是非常重要的历史事件，是加强和巩固朝中友谊的重要契机，也是把两党两国关系提升到一个新阶段的重要契机。

[相关阅读]朝鲜《劳动新闻》：翻开朝中友好新篇章

30日，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》头版头条发表社论说，最高领导人金正恩访华是翻开朝中友好新篇章的历史性访问。

社论说，金正恩访华的消息让朝鲜民众激动不已，是朝中友好关系发展新的里程碑。此次访问重温了朝中友好的珍贵，将朝中关系推向符合新时期要求的新的更高阶段。在处于前所未有的激变中的朝鲜半岛新形势下进行的此次访问，是朝鲜党和政府珍惜两党两国友好关系的实证。

社论回顾了朝鲜历代领导人和中国的互动，表示朝中友好是在神圣斗争中用鲜血凝成的友谊。社论称，随着岁月流逝，两国的实际情况和环境发生很多变化，但朝中人民的命运无法分割的历史性真理永不改变，在岁月的风波中再次证明了两国关系更加团结是建设人民的幸福未来、维护地区和平安定的不可或缺的条件。

当天的《劳动新闻》头版还刊登了朝鲜冶金工业相金忠杰、国家科学院院长张哲、朝鲜金日成金正日主义青年同盟中央委员会第一书记朴哲民等朝鲜各界人士的文章。他们都对这次访问及其对推动朝中关系进一步发展的重要作用给予高度评价，并表示，深受鼓舞，决心更加努力工作，在各自的领域掀起新的生产高潮。

责任编辑：刘光博