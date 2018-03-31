北京核心区旅游集散中心将外迁 重点地区建咨询站

原标题：北京核心区旅游集散中心将外迁

法制晚报·看法新闻（记者 李洁）到2020年，北京旅游消费占全市总消费比重超过25%。此外，北京市将外迁核心区旅游集散中心，同时在城市副中心打造文化旅游区，并实施京津冀畅游工程，开发精品路线。

日前，北京市政府办公厅下发《北京市加快供给侧结构性改革扩大旅游消费行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年，旅游消费占全市总消费比重超过25%，旅游消费结构持续优化，购物和文化娱乐消费占旅游消费比重达到35%左右，旅游业增加值占全市GDP比重超过8%。

核心区旅游集散中心将外迁

北京将整体提升老城和大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带旅游环境。同时，将进行核心区旅游集散中心的外迁，今后将利用核心区外的疏解腾退土地建设完善旅游集散咨询体系，引导旅游者有序进入核心区游览。

未来，首都机场、北京站、北京西站等重要交通节点和王府井等重点地区将建旅游咨询站点。

实施京津冀畅游工程 开发精品路线

北京将构建京津冀大旅游格局。行动计划提出，本市将加快旅游市场一体化建设，联合开发旅游精品线路，推广品牌产品，实施京津冀畅游工程。同时，以筹办2022年北京冬奥会、冬残奥会为契机，共建京张文化体育旅游带。

同时，利用中国网球公开赛、北京马拉松赛等大型赛事活动开发体育旅游产品。打造冰雪运动旅游休闲区，推出一批冬季群众体育项目和冰雪运动旅游产品。

城市副中心打造文化旅游区

行动计划提出，将推动城市副中心文化旅游区建设。高水平建设北京环球主题公园及度假区。同时，研究制定路县古城、通州古城、张家湾古镇的保护利用方案。并推进台湖游憩园、西海子公园建设。加快宋庄文化创意产业集聚区旅游公共服务设施改造提升工作。

本市将加快建设便捷型旅游公交体系，增加市区与八达岭长城、十三陵、慕田峪长城等重点景区之间的旅游公交线路。加强交通干线与特色旅游村镇、传统村落、旅游新业态经营户的连接，提高旅游目的地的通达性。

来源：法制晚报

责任编辑：桂强