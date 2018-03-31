泰国飞重庆航班检出诺如病毒感染病例 已得到控制

原标题：泰国飞重庆航班检出诺如病毒感染病例 均已得到控制

3月29日下午15时10分，重庆检验检疫局检疫工作人员在对由泰国入境的某航班进行登机检疫时，接到航空公司代办申报，飞机上有5名旅客出现腹泻、腹痛症状，经现场核实和初步检疫排查，发现该航班共有11名人员出现类似症状。所有有症状人员均来自同一旅行团队，在旅行期间出现腹泻等症状，发病时间集中在27-28日之间，部分旅客在29日回国途中有腹泻症状，但并无呕吐。检疫工作人员立刻启动应急处置措施，将该旅行团28名旅客全部带到现场医学排查室，开展流行病学调查和医学排查，最终确认共10名旅客有腹泻症状，1名旅客有发热症状。在征得旅客同意后，对10名有腹泻症状旅客采集肛拭子，对1名有发热症状的旅客采集血样和鼻咽拭子。经现场快速检测排除霍乱可能后，第一时间送重庆国际旅行保健中心进行进一步检测，最终检出6例诺如病毒感染病例。同时，检验检疫工作人员通知航空公司委托具备资质的卫生处理公司对飞机客舱、厕所、餐厨垃圾和污水粪便等进行了终末消毒处理。

截至目前，重庆检验检疫局工作人员已对所有病例和密切接触者进行了电话回访，所有病例均已就医或自行服药治疗，病情均已得到控制，亲友也暂未出现类似症状；所有密切接触者均未发病。重庆检验检疫局已将相关情况及时通报卫生计生、疾病控制、旅游等联防联控部门，共同作好后续工作。

据了解，这是重庆检验检疫局继3月19日成功处置39例入境旅客感染诺如病毒事件后，再次处置群体性诺如病毒感染事件。目前所有旅客病情稳定，未出现危急重病例及二次传播。

近期，我国检验检疫部门在山东，宁波等多个口岸的入境旅客中检出多起诺如病毒感染疫情。重庆检验检疫局建议广大旅客在前往泰国等国家及地区旅行时，应密切关注饮食卫生，选择正规餐饮机构就餐，尽量食用彻底煮熟的食物，饮用煮沸的开水或瓶装饮用水，生吃瓜果一定要彻底清洗；入境时如出现不适症状应第一时间向检验检疫部门申报并配合检疫；入境后如出现疾病症状应及时就医，并告知医生旅行史和接触史，以便得到及时诊治。

诺如病毒，又称诺瓦克病毒（Norwalk Viruses），是人类杯状病毒科中诺如病毒属的一种病毒。诺如病毒传播途径包括人传人、经食物和经水传播。其潜伏期相对较短，通常12-48小时。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行，全年均可发生感染，感染对象主要是成人和学龄儿童，寒冷季节呈现高发。诺如病毒感染发病以轻症为主，最常见症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。（央视记者 王磊 刘雨）

责任编辑：刘光博